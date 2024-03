Le conseguenze del trattamento fisico di Cristiano Ronaldo, piedi gonfi e alluci tumefatti: “In ricarica” La cura di CR7 per il fisico è maniacale. Il campione portoghese è a bordo piscina e si sottopone a una sessione personalizzata di massaggi e recupero muscolare utilizzando uno strumento particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

I piedi e le caviglie sono gonfi. Gli alluci appaiono tumefatti. Sulle unghie s'intravede anche un po' di smalto nero. La foto condivisa da Cristiano Ronaldo è impressionante e, per quanto l'espressione "in ricarica" scritta a corredo lasci supporre si tratti di conseguenze che fanno parte del trattamento di fitness, fa un certo effetto.

CR7 è sdraiato su un lettino a bordo piscina, è il riposo del ‘guerriero' dopo le fatiche tra allenamenti e partite con la maglia dell'Al-Nassr (reduce dalla cocente delusione dell'eliminazione ai rigori dalla Champions asiatica). La sua dedizione per la cura del fisico è maniacale e quegli stivali che gli fasciano le gambe altro non sono che parte del programma di riabilitazione e ristoro muscolare al quale il campione portoghese si sottopone. Pur questo fa parte della tabella di fitness che abbina dieta specifica a esercizi da svolgere in palestra a prescindere dal lavoro che svolge sul campo.

Il regime di ‘riqualificazione' fisica è lo stesso di sempre, implementato e migliorato con gli strumenti tecnologici che – anche attraverso l'utilizzo delle app (ne ha lanciata una di recente, Erakulis) – permettono addestramenti e sessioni di recupero personalizzati. Li svolge da anni dopo le partite tanto da predisporre nelle sue residenze tutto quel che gli serve, compresa una camera criogenica all'interno della quale il corpo subisce uno shock termico che apporta benefici all’organismo.

Nello specifico l'ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus si mostra con entrambe le gambe fasciate. Cosa indossa? Si tratta di un apparecchio che utilizza la compressione dinamica dell'aria e attraverso una serie di impulsi aiuta a migliorare la circolazione, rinvigorire i muscoli e anche a ridurre il gonfiore. Il risultato è un massaggio rigenerante che assicura grandi benefici. Il comando può essere settato scegliendo una serie di livelli che permettono un trattamento di precisione in grado di agire su più zone contemporaneamente.

Deve essere per quel motivo che le caviglie di Cristiano Ronaldo sembravano livide e gonfie mentre giaceva sul bordo-piscina del lussuoso St Regis in Arabia Saudita. "In ricarica", ribadisce CR7 che nei giorni scorsi ha battuto l'ennesimo record statistico della carriera: ha segnato il suo 50° gol da quando è arrivato nell'Al-Nassr, la rete è arrivata su rigore e ha messo al sicuro la vittoria per 1-0 sull'Al-Ahli. Peccato non sia riuscito a trascinare la sua squadra anche nell'edizione asiatica della Champions, commettendo un errore clamoroso davanti alla porta.