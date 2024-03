Cristiano Ronaldo si mangia un gol clamoroso nella Champions asiatica: l’errore è inspiegabile Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un clamoroso errore sottoporta nel match tra Al Nassr e Al-Ain della Champions League asiatica: il gol mangiato lascia sbigottiti tutti compreso il portoghese che rimane pietrificato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo che nonostante abbia trovato il 30° gol stagionale nel match di ritorno dei quarti di finale della Champions League asiatica ha visto il suo Al Nassr eliminato ai calci di rigore dalla formazione degli Emirati Arabi Uniti dell'Al-Ain. Più che per i due penalty trasformati (quello trasformato nel finale dei tempi supplementari che ha mandato la partita alla lotteria dei rigori e l'unico realizzato dalla compagine saudita in quest'ultima) è stato un altro l'episodio del match che ha visto protagonista il cinque volte Pallone d'Oro e che ha fatto inevitabilmente il giro del mondo.

Il 39enne portoghese infatti ha commesso un errore incredibile sciupando una clamorosa occasione da rete lasciando sbigottiti tutti gli spettatori presenti allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh e tutti coloro stavano assistendo alla gara in TV. In avvio di ripresa, con il risultato fissato sul 2-2, infatti su una respinta non perfetta del portiere avversario Khalid Eisa, Cristiano Ronaldo posizionato in piena area piccola si è trovato sui piedi il pallone per portare in vantaggio la sua squadra: un tap-in facilissimo da effettuare con l'estremo difensore a terra e tutto lo specchio della porta distante solo 3 metri completamente spalancato.

Un gol che dunque sembrava già fatto, ma che CR7 ha clamorosamente sbagliato calciando inspiegabilmente fuori con il pallone finito sul fondo oltre il palo destro. Un'occasione gigantesca sprecata in maniera incredibile dal fuoriclasse lusitano che è stato il primo a rimanere scioccato dal gol che si era appena "mangiato" come dimostra il fatto che dopo l'errore è rimasto pietrificato per diversi secondi con lo sguardo incredulo e attonito quasi incapace di capire come possa aver fatto a non mettere il pallone in rete in quella situazione. Un'incredulità che, negli ultimi minuti dei tempi supplementari, ha lasciato spazio alla gioia per quel 30° gol stagionale che ha mandato il match alla lotteria del calci di rigore, per poi lasciare definitivamente spazio alla disperazione nel momento in cui il suo Al Nassr è stato eliminato dalla Champions League asiatica a causa degli errori dal dischetto degli ex Inter Brozovic e Telles e del suo connazionale Otavio che hanno reso vano la sua trasformazione.