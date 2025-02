video suggerito

Le condizioni di Renato Veiga dopo l'infortunio in PSV-Juve, l'esito degli esami: quante partite salterà Renato Veiga è uscito per infortunio durante PSV-Juventus di Champions. Il difensore portoghese si è sottoposto ad esami approfonditi che hanno evidenziato una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo soli 15 minuti di gioco ad Eindhoven la Juventus ha perso per infortunio Renato Veiga. Il difensore, il quale ha avuto un ottimo impatto dal suo arrivo in bianconero a gennaio, si è accasciato a terra dopo un contrasto di gioco con De Jong. Un problema muscolare non gli ha consentito di proseguire la partita e fin da subito si è temuto il peggio. Questa mattina il portoghese si è sottoposto ad alcuni esami strumentali specifici per capire con precisione cosa fosse accaduto. Ebbene la Juventus ha reso note le sue condizioni pubblicando un comunicato ufficiale.

"Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia". Renato Veiga dovrebbe recuperare entro 2-3 settimane e dunque il guaio per Thiago Motta è a metà. La Juventus in questo momento deve infatti fare ancora a meno anche di Kalulu ancora fuori per infortunio.

Il giocatore si era allungato con la gamba per rubare il pallone allo stesso attaccante del PSV che era attenzionato dal centrale della Juve. Purtroppo per Renato Veiga quel tentativo di intervento gli è costato l‘uscita di scena dalla partita più importante della stagione per la Juventus fino a questo momento. Il difensore di proprietà del Chelsea era stato uno dei migliori in campo contro l'Inter solo pochi giorni prima della trasferta di Champions col PSV. Fortunatamente per Motta il difensore resterà fuori per poche settimane sperando che nel frattempo recuperi Kalulu.

Gli altri infortuni della Juventus in difesa

Un'autentica sfortuna per la Juventus che da inizio stagione ha perso giocatori per infortunio soprattutto in difesa. Si è cominciato prima con Bremer, poi successivamente con Cabal e ancora con Kalulu. Troppi per i bianconeri che sono intervenuti sul mercato proprio prendendo Renato Veiga in prestito oneroso dal Chelsea ma acquistando anche Kelly dal Newcastle e poi Alberto Costa che però non era stato inserito in lista Champions. La Juventus ora dovrà concentrarsi solo sul campionato sperando di centrare quel quarto posto fondamentale per la prossima stagione.