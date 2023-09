Le condizioni di Pogba dopo l’infortunio di Empoli: la Juventus tira un sospiro di sollievo Paul Pogba si è sottoposto ad esami diagnostici dopo l’infortunio nel finale di Empoli-Juventus. I bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo: sono escluse lesioni muscolari.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'immagine di Paul Pogba che segna quello che sarebbe stato il suo primo gol alla Juventus dopo il ritorno in bianconero nella scorsa estate sarebbe stata la ciliegina sulla torta alla vittoria di Empoli. La rete è stata poi annullata con grande amarezza da parte di tutti i compagni di squadra del francese che avevano sperato in quel gol. Nonostante tutto la squadra di Allegri è poi comunque riuscita a trovare il definitivo 0-2 grazie a Chiesa. Ma proprio nel finale di partita al Castellani la gioia di quel successo si è trasformata in un incubo, specie per Paul Pogba.

Da quanto è entrato in campo nella ripresa, il francese è sembrato sempre badare molto alla sua condizione fisica che alla partita. Non era tranquillo, temeva di farsi del male, come è poi realmente accaduto. Quando tutti i suoi compagni di squadra sono andati a festeggiare sotto al settore riservato ai tifosi bianconeri, Pogba si è avviato negli spogliatoi insieme allo staff medico. Bisognava valutare l'entità di quel fastidio muscolare avvertito poco prima dei minuti di recupero sotto gli occhi di Allegri a seguito di una scivolata. Oggi è emerso l'esito degli esami.

Il momento in cui Pogba si ferma davanti agli occhi di Allegri per la fitta appena sentita.

Si temeva il peggio e invece, così come comunicato dalla Juventus, gli accertamenti diagnostici di Paul Pogba hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Nulla di cui preoccuparsi insomma dato che si tratta di un semplice affaticamento che in alcuni casi può presentarsi anche come una forte fitta facendo presagire a cose ben più gravi. Diversa è invece la situazione relativa a Federico Gatti il quale ha riportato una distorsione della caviglia sinistra.

La smorfia di dolore sul volto di Pogba dopo la fitta muscolare.

I due calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica ferma ora per via degli impegni delle nazionali. Pogba era entrato in campo bene illuminando ancora una volta il gioco dei bianconeri dimostrandosi elemento fondamentale negli automatismi tattici della Juve una volta recuperata al 100% la condizione. Allegri può dunque tirare un sospiro di sollievo in vista della ripresa del campionato che vedrà la Juventus impegnata in casa contro la Lazio sabato 16 settembre alle ore 15:00.