video suggerito

La nuova vita di Pogba nel cinema dopo la squalifica per doping: sarà protagonista in un film Paul Pogba inizia una nuova vita nel mondo del cinema. Il centrocampista francese, squalificato per doping, è nel cast di ‘4 Zeros’, la nuova commedia francese che debutterà nel 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paul Pogba ha iniziato una nuova vita dopo la squalifica di 4 anni per doping che ha frenato il suo ritorno alla Juventus mettendo a repentaglio anche la sua carriera nel mondo del calcio. In attesa del ritorno in campo – presumibilmente all'età di 35 anni – il centrocampista francese ha iniziato un nuovo percorso professionale nel mondo del cinema. Pogba infatti, secondo quanto scritto da Le Parisien, è uno degli attori che compiano nel cast di ‘4 Zeros', la nuova commedia francese che debutterà nel 2025.

Il calciatore è stato visto giovedì pomeriggio allo stadio Parc de Rueil -Malmaison per registrare alcune scene. Il quotidiano francese fa sapere anche i dettagli di questo nuovo ruolo di Pogba fuori dal rettanngolo verde. Il campione del mondo 2018 interpreterà un educatore di giovani calciatori. L'uscita del film è prevista per il 9 aprile 2025. Meno di un anno dunque per vedere il Polpo in una nuova veste nell'attesa di capire se vorrà un giorno tornare in campo al termine di questi 4 anni di stop forzato.

Secondo quanto riferiscono i media francesi le loro impressioni sull'atteggiamento del calciatore francese è stato più che positivo. Del tutto a suo agio in questo ruolo di attore, Pogba ha colpito immediatamente tutti: "Ha trattato tutti con la sua naturalezza e semplicità e ha visibilmente apprezzato l'esperienza e si è detto disposto a ripeterla ancora una volta". Questo il racconto dei presenti che poi hanno aggiunto: "Quando è andato via di certo non si è sottratto a scattare foto con chiunque glielo chiedesse".

Insomma, una volta uscito dal mondo del calcio Pogba ha voluto trasformare la delusione e la rabbia per quella squalifica in forza e coraggio per poter ripartire. Il francese ha voluto aprire un nuovo capitolo della sua vita cercando per un po' di dimenticare quanto accaduto. Il centrocampista francese era stato trovato positivo al Dhea in seguito ai controlli effettuati dopo la partita Udinese-Juventus che risale al 20 agosto 2023. Il calciatore non era entrato in campo, ma aveva assistito al match solo dalla panchina.