Le bizze di Aubameyang in un dossier proibito, Arteta era pronto a tutto: “Il mister ha le palle” La docu-serie All or Nothing svela alcuni retroscena sulla separazione di Aubameyang e dell’Arsenal. Arteta aveva pronto un dossier per mettere alle corde il giocatore.

A cura di Marco Beltrami

Quale sarà il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang? Al momento si va verso la permanenza al Barcellona, anche se il mercato regala sempre colpi di scena con il Chelsea in primi sempre in agguato. Dal presente/futuro al passato: si torna a parlare di quanto accaduto nella scorsa annata, con la sorprendente separazione dall'Arsenal avvenuta nella sessione di trattative invernale, e legata a motivi disciplinari. Proprio per questo c'era grande attesa per la docu-serie di Netflix All or Nothing, che ha svelato alcuni retroscena relativi alla scorsa stagione dei Gunners.

Le telecamere del documentario sono entrate nello spogliatoio della squadra londinese, e inevitabilmente è stato trattato anche "dall'interno" l'argomento Aubameyang. Il gabonese fu messo praticamente fuori rosa dopo essere tornato in ritardo da una trasferta all'estero a dicembre. Dopo quella mancanza di rispetto, il centravanti perno della squadra fu anche privato della fascia di capitano. In All or Nothing si vede il giocatore allenarsi da solo, con i Gunners pronti anche a privarsi di lui.

Il manager Arteta se di fronte alla stampa diede il minimo di spiegazioni, alla squadra rivelò di avere tra le mani un vero e proprio dossier in cui erano riportate tutte le "bizze" di Aubameyang: "Ho documentato tutto con le date, gli orari, le conversazioni, come è successo,. Perché? Perché se ce ne fosse bisogno un giorno… Era in ritardo, al di là delle altre questioni, molte volte. Il club ha una tradizione. Quando vieni pagato così tanti soldi...".

Per questo Arteta in un lungo discorso davanti al gruppo spiegò poi che Aubameyang non era più il capitano dell'Arsenal, in disparte per motivi disciplinari. Le reazioni? Mohamed Elneny e Rob Holding all'unisono sottolinearono: "L'allenatore ha le palle". Come è andata a finire? In fretta e furia, Edu ovvero il direttore sportivo dell'Arsenal ha dovuto trovare una soluzione per il centravanti che proprio allo scadere della finestra di riparazione ha rescisso il contratto con l'Arsenal, legandosi ai blaugrana: i documenti sono stati consegnati alle 22.59, un minuto prima della chiusura delle operazioni. Arteta ha dunque potuto riporre nel cassetto il dossier Aubameyang.