Simone Inzaghi sta preparando il possibile sgambetto alla Juventus, approfittando delle tante defezioni in casa bianconera e provando a sfruttare al meglio la pausa ‘imposta' dal Covid con il turno infrasettimanale non disputato contro il Torino. Un'occasione per rilanciarsi in classifica ma soprattutto per scrollarsi di dosso la sensazione che il ko europeo contro il Bayern Monaco non abbia lasciato strascichi soprattutto a livello mentale. Difficile a capirlo, il test contro la squadra di Pirlo però potrebbe fare chiarezza anche in questo senso.

La Lazio non può sbagliare, Simone Inzaghi nella conferenza della vigilia non si è nascosto: nessun alibi, ottenere un risultato positivo è doveroso oltre che opportuno: "Siamo in difficoltà anche noi ma dobbiamo approfittare delle circostanze. Arriviamo da un momento di riposo che ci ha permesso di riflettere sui nostri errori e anche la Juventus ha problemi di formazione". Non lo dice, il tecnico della Lazio ma il pensiero e le speranze vanno ai precedenti vittoriosi contro i bianconeri, perché la Lazio sa dove far male ai campioni d'Italia in carica.

"Dovremo disputare una gara perfetta stando attenti ai particolari che in queste partite fanno la differenza". Chiaro, dunque, l'approccio con cui scendere in campo. Non ci saranno Lazzari, Radu, Luis Felipe, ma Inzaghi punta il dito su chi ci sarà: "Mi aspetto molto da Immobile. Dopo la gara di Bologna era il più dispiaciuto, ha voglia di riscatto e di tornare ad essere importante. E' vietato abbattersi perché anche se mancano tante gare, questa è una di quelle che può far cambiare le cose".

Se il pensiero è alla Juventus, una riflessione non può che tornare anche sulle recenti polemiche che hanno costellato il recente Lazio-Torino, gara non disputata per il focolaio Covid in casa granata: "Si è detto già tutto su questa partita, non c'è nulla da aggiungere se non che è necessario fare tutti maggior chiarezza"