Lazio punita dalla Uefa: provvedimento contro i biancocelesti per cori razzisti contro il Nizza Cori razzisti e discriminatori durante Lazio-Nizza: la Uefa chiude i settori 48 e 49 della Curva Nord per la prossima partita dei biancocelesti in Europa League il 7 novembre contro il Porto. Gli altri due resteranno aperti. Comminato inoltre un altro turno a porte chiuse, sanzione però in questo caso sospesa per un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Uefa ha preso la sua decisione ufficiale dopo i cori razzisti che sono stati segnalati provenienti dalla Curva Nord della Lazio in occasione della seconda giornata di Europa League contro il Nizza. Il match all'Olimpico si è concluso con il punteggio di 4-1 per la squadra di Baroni ma l'organo che governa il calcio in Europa ha inflitto una dura sanzione per il club. Ammenda e chiusura per un turno dei settori 48 e 49 della Curva Nord dello stadio Olimpico in occasione della prossima sfida interna di Europa League contro il Porto del prossimo 7 novembre. Gli altri due settori della Curva invece resteranno aperti.

Sospesa per un anno invece la squalifica degli stessi settori per un'ulteriore partita casalinga dei biancocelesti. Questo quanto sostanzialmente deciso dal Comitato arbitrale della Uefa per quanto accaduto quella notte all'Olimpico che dunque punisce la Lazio con la chiusura parziale della Curva Nord contro il Porto.

La nota ufficiale diramata dalla Uefa sulla Lazio

Questo il comunicato ufficiale della Uefa con particolare riferimento ai settori 48 e 49 della Curva Nord dell'Olimpico.

– Di applicare la misura disciplinare sospesa imposta dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina UEFA nella decisione del 13 dicembre 2023 per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi, ovvero di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) durante la prossima partita (1) delle competizioni UEFA in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, in conformità con l’Articolo 26 (3) del Regolamento Disciplinare UEFA.

– Di multare la S.S. Lazio per €45.000 e di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) per un’ulteriore partita delle competizioni UEFA in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, a causa del comportamento razzista dei suoi tifosi. Tale chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un anno, a partire dalla data della presente decisione.

– Di multare la S.S. Lazio per €4.500 per l’accensione di fuochi d’artificio.

– Di multare la S.S. Lazio per €9.000 per il lancio di oggetti.

– Di multare la S.S. Lazio per €8.000 per il blocco dei passaggi pubblici.

Cosa prevede la condizionale prevista per i due settori della Curva Nord

Per chiusura con condizionale e pena sospesa per un anno dei settori 48 e 49 della Curva Nord dell'Olimpico si fa riferimento in pratica a un tipo di provvedimento che spesso adotta la Uefa. In questo caso i settori 48 e 49 della Curva Nord saranno chiusi in occasione della prossima gara europea della Lazio contro il Porto il 7 novembre per il quarto turno di Europa League. La sanzione prevede inoltre la chiusura degli stessi settori per un'ulteriore partita casalinga dei biancocelesti in Europa League ma in questo caso il provvedimento è stato sospeso per un anno e sarà attivato solo nel caso in cui i cori razzisti vengano ripetuti nuovamente facendo crollare la condizionale imposta.