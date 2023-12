Lazio prima o seconda nel girone di Champions se… cosa serve per andare agli ottavi da testa di serie L’obiettivo della Lazio in Champions League è quella di arrivare al sorteggio come testa di serie: cosa serve ai biancocelesti per chiudere al primo posto nel girone.

L'ultima partita del girone di Champions League della Lazio sarà determinante per il suo cammino in Europa: i biancocelesti di Maurizio Sarri sono già qualificati agli ottavi di finale della competizione assieme all'Atletico Madrid e proprio contro gli spagnoli si giocheranno il primo posto nel Gruppo E. Al momento i ragazzi di Simeone sono primi, a un solo punto di distacco.

La partita Atletico Madrid-Lazio del Wanda Metropolitano diventa fondamentale per il futuro della Lazio che ha un solo risultato a disposizione per sperare di diventare testa di serie e presentarsi ai sorteggi degli ottavi in una posizione favorevole. Con il primo posto infatti pescherebbe avversarie di seconda fascia, generalmente più agevoli per la fase a eliminazione diretta.

Ecco la classifica del girone E prima delle ultime partite:

Atletico Madrid – 11 punti (diff. reti +9) Lazio – 10 punti (diff. reti +2) Feyenoord – 6 punti (diff. reti 0) Celtic – 1 punto (diff. reti -11)

Cosa serve alla Lazio per il primo posto del girone: le combinazioni

Non ci sono tanti calcoli da fare per Sarri che come obiettivo ha soltanto la vittoria. La Lazio è seconda nel girone con 10 punti, dietro all'Atletico Madrid che è invece a quota 11. L'unica strada per archiviare il primo posto in questo scontro diretto è quella della vittoria: soltanto con i tre punti i biancocelesti si presenteranno al sorteggio come testa di serie, mentre in caso contrario dovranno accontentarsi soltanto della qualificazione agli ottavi di finale come seconda del girone.

Anche un pareggio sarebbe completamente inutile per la Lazio, visto che la classifica resterebbe esattamente com'è, con l'Atletico Madrid in testa al gruppo.

Cosa succede se la Lazio perde contro l’Atletico Madrid

In caso di sconfitta invece per la Lazio non cambierebbe molto. Non riuscirà a chiudere il girone al primo posto e a diventare testa di serie al sorteggio, ma non rischierebbe in alcun modo l'eliminazione. Dopo la vittoria contro il Celtic infatti i biancocelesti hanno archiviato la qualificazione agli ottavi, indipendentemente dal risultato dell'ultima partita.

Il Feyenoord, attualmente terzo nel girone, è distante quattro punti: un'eventuale vittoria degli olandesi con sconfitta della Lazio non cambierebbe comunque nulla in termini di qualificazione che è già stata ampiamente archiviata.