L’autografo sulla maglietta del maiale: l’insolita richiesta dopo l’allenamento del Barcellona Un episodio surreale si è verificato dopo l’allenamento di oggi del Barcellona: un tifoso ha chiesto ad un calciatore di autografare la maglietta indossata da un maiale.

A cura di Vito Lamorte

"Mai porre limiti all'immaginazione". Ce lo sentiamo dire spesso e ce lo ripetiamo quando assistiamo a scene che mai avevamo pensato di vivere in prima persona. Probabilmente in molti utilizzeranno le stesse parole anche per descrivere quello che è accaduto a Riqui Puig poche ore fa. Il centrocampista del Barcellona è stato protagonista di una scena surreale dopo alla fine dell'allenamento: dopo essere uscito dal cancello del centro sportivo, il calciatore si è fermato a salutare i tifosi e subito dopo aver abbassato il vetro della sua auto si è ritrovato un maiale all'altezza del finestrino. Per quale motivo? Un supporter aveva avvolto l'animale con una maglia della nazionale spagnolo e voleva un suo autografo.

A prima vista il centrocampista è parso un po' spiazzato (chi non lo sarebbe stato?) ma dopo un iniziale imbarazzo comunque ha accettato di firmare sulla maglia della Roja che indossava il suino. Appena ha effettuato l'operazione, Riqui ha chiuso il finestrino ed è andato via. Il video dell'episodio è diventato virale su Twitter e in pochi minuti ha accumulato migliaia di interazioni.

Il calciatore di Matadepera non sta avendo un ruolo da protagonista nel verde in questa stagione, in cui ha giocato solo 355 minuti, distribuiti su 10 partite di Liga, una di Champions League e una di Copa del Rey. Il 22enne non è un titolare del Barça e nonostante l'arrivo di Xavi non è riuscito a guadagnare posizioni nelle gerarchie del tecnico: Puig resta sempre dietro a Frenkie De Jong, Pedri, Gavi e Sergio Busquets.

Il suo futuro al Barcellona sembra sempre più incerto e non è escluso che possa partire la prossima estate. Tra i club accostati a Riqui Puig c'è sempre il Milan, che ha più volte sondato il calciatore e potrebbe tornare alla carica nel caso vi fossero le giuste condizioni.