L’autogol di Sergio Ramos fa gioire il Barcellona: il ritorno al Camp Nou è un vero disastro Il Barcellona vince contro il Siviglia con un autogol di Sergio Ramos: il ritorno del difensore al Camp Nou si trasforma in un vero incubo per lo spagnolo.

A cura di Ada Cotugno

Il primo incontro con la nuova maglia di Sergio Ramos con i rivali di sempre si trasforma presto in un incubo da dimenticare, davanti all'intero Camp Nou che ha esultato per il suo gol… nella porta sbagliata. Forse non avrebbe mai immaginato di regalare la vittoria nelle mani del Barcellona con un clamoroso autogol che è bastato per indirizzare la partita.

Non è stata una grande serata per il difensore che nell'anticipo di lusso del venerdì sera di Liga è diventato protagonista i negativo, lasciando il suo Siviglia a bocca asciutta nella trasferta catalana, big match che fa da antipasto per la prossima giornata di calcio spagnolo.

Il grande disastro è cominciato al 76′, quando la sfida era ancora sul filo di lana dello 0-0. Dopo una serie di grandi occasioni da una parte e dall'altra il giovanissimo Yamal si avvicina alla porta del Siviglia con l'intenzione di servire un compagno di squadra con una sponda di testa: Ramos è sulla traiettoria del pallone, ma invece di spazzarlo via decide di appoggiarlo verso il portiere che non coglie il suo intento e se lo lascia sfuggire dalle mani.

La frittata è fatta: il difensore spagnolo, solo davanti alla porta, trafigge il portiere sbagliato tra l'incredulità dei suoi compagni che non si aspettavano un autogol così clamoroso. L'ex capitano del Real Madrid suo malgrado segna il gol che consegna i tre punti nelle mani del Barcellona, un errore imperdonabile proprio nello stadio che per 16 anni è stato teatro di mille incontri epici.

Questa volta però il ritorno da avversario nella casa dei blaugrana non gli riserva nessun sorriso. L'autogol di Ramos condanna il Siviglia alla sconfitta e rilancia Xavi in testa alla classifica della Liga, facendo gongolare i tifosi che non si aspettavano un regalo del genere da uno dei loro acerrimi rivali.