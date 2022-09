L’Augsburg ottiene un grande successo e sfotte Bayern e Barcellona: “Siamo i più forti d’Europa?” L’Augsburg ha battuto 1-0 il Bayern Monaco e dopo la partita ha trollato i bavaresi, al primo ko stagionale, e ha messo nel mirino pure il Barcellona: “Siamo il club più forte d’Europa?”.

A cura di Alessio Morra

Il Bayern Monaco sta vivendo una prima parte di stagione strana. In Champions League ha mostrato una straordinaria potenza, ha battuto Inter e Barcellona, entrambe per 2-0, e così hanno già blindato il passaggio del turno e forse pure il primato del girone. Ma in Bundesliga incredibilmente non vincono dal 21 agosto. Un mese senza vittorie. Qualcosa di anomalo considerato pure che i bavaresi hanno vinto gli ultimi dieci campionati. La squadra di Nagelsmann è quinta in classifica e sabato scorso ha perso la prima partita. E l'Augsburg ha preso in giro sui social il Bayern e pure il Barcellona.

Al Bayern vincere non basta, bisogna anche convincere. Tanti grandi allenatori sono stati esonerati a Monaco (vedi Ancelotti) o sono stati silurati dopo aver ottenuto risultati eccellenti (come Van Gaal) e ora già si discute del talento Nagelsmann, classe 1987 che pare abbia le stimmate del grande allenatore. Ma che senza Lewandowski in patria fa fatica. Nessuno pensa al suo esonero e nessuno immagina che il Bayern non vinca la Bundesliga, ma dopo tre pareggi e una sconfitta qualche domanda tutto l'ambiente se la pone.

Sabato scorso il Bayern è stato sconfitto 1-0 dall'Augsburg, che ha vinto con un gol di Berisha. Gioia incontenibile per la squadra di casa, che sui social sta ancora celebrando il successo, che onestamente ha una portata quasi storica. Il Bayern era pure imbattuto.

Mentre il Bayern si crogiolava, ripensava agli errori e forse pure al mercato, perché un sostituto di Lewandowski non è stato preso – Mané è un giocatore di prima fascia, un vero goleador ma non è un centravanti come il polacco. L'Augsburg, sul suo profilo Twitter in inglese, ha postato i risultati di due partite.

Ovviamente quella con il Bayern Monaco, vinta per 1-0, e quella di Bayern-Barcellona, sfida di Champions vinta 2-0 dai tedeschi la scorsa settimana. Il social media manager dell'Augsburg ha scritto, a corredo di quell'immagine: "Il più forte club in Europa?". Naturalmente la risposta è no, pure perché non esiste il principio della reciprocità nello sport.

Ma il punto non è questo, pure perché sono arrivati commenti numerosi e in parecchi hanno chiesto se l'Augsburg è più forte pure del Real Madrid. L'Augsburg intanto lo sfizio se l'è tolto pure sui social trollando Bayern e Barcellona.