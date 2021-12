L’Atalanta sa solo vincere, sesto successo consecutivo: 2-1 al Verona, decide Koopmeiners L’Atalanta batte anche il Verona e sale al 3° posto in classifica. I nerazzurri sono a soli due punti dal Milan. Gol di Simeone, Miranchuk e Koopmeiners.

A cura di Alessio Morra

La delusione per l'eliminazione in Champions League è ampiamente alle spalle, l'Atalanta in Serie A ha una marcia splendida. A Verona i nerazzurri si sono imposti per 2-1. In rimonta Gasperini e i suoi vincono e si portano a sole due lunghezze dal Milan capolista, e adesso sono al terzo posto, in attesa della partita del Napoli.

Gasperini cambia l'attacco, fuori Zapata, lo squalificato Malinovskyi e Ilicic. Il Verona parte meglio, aggredisce e passa in vantaggio meritatamente al 22′ quando Faraoni imbecca il caldissimo Simeone che calcia in porta di prima intenzione e sorprende un Musso tutt'altro che irresistibile. Il raddoppio lo sfiorano i padroni di casa che però devono subire il pareggio nel primo tempo. Le folate dei bergamaschi sono spesso letali. Protagonista è Miranchuk, nella prima occasione imbecca Pasalic che colpisce in pieno il palo. Poi è Muriel a dare il là a una bella azione che prosegue Pezzella e finalizza Miranchuk, autore dell'1-1.

Nella ripresa entrano prima Hateboer, poi Zapata e Ilicic e l'Atalanta trova il vantaggio al 63′, che realizza Koopmeiners. Centrocampista di buon livello, olandese come Max Verstappen che oggi è diventato campione del mondo in Formula 1. Questo gol decide la partita, perché il Verona ci prova fino alla fine, ma non ha più la brillantezza delle scorse settimane, mentre l'Atalanta tiene, lotta, vuole vincere per essere più vicina alla vetta e sfiora anche il tris con Zapata. Sesta vittoria consecutiva per l'Atalanta. Gasperini non può nascondersi più. La sua squadra lotta per lo scudetto, il Milan capolista ha solo due punti in più. Anche i nerazzurri sono in lotta per il platonico, ma fino a un certo punto, titolo di campione d'Inverno.