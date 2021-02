Al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Napoli stasera si affronteranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le squadre di Gasperini e Gattuso inseguono un grande traguardo. L'Atalanta vuole la seconda finale di Coppa in tre stagioni, mentre i partenopei cercano di giocare la seconda finale consecutiva, cosa mai accaduta nella storia del club di De Laurentiis. Nella gara d'andata disputata allo Stadio Maradona Napoli e Atalanta hanno pareggiato per 0-0. Una partita bruttina con poche emozioni. Gattuso è riuscito a strappare un pareggio senza gol che in teoria gli concede due risultati su tre per superare il turno. L'Atalanta però è forte del fattore campo e proverà a vincere contro gli azzurri in casa, come fatto nella gara di campionato disputata lo scorso luglio.

L'Atalanta si qualifica alla finale di Coppa Italia se…