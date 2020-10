Mesut Ozil e l'Arsenal sarebbero ai ferri corti stando alle notizie di stampa che arrivano dall'Inghilterra. Il 31enne giocatore dei Gunners non farebbe più parte integrante dei piani e a gennaio sarebbe previsto l'addio anche sfruttando la parentesi di gennaio. Ma il giocatore non è d'accordo: il suo contratto, in scadenza a giugno, prevede da qui a fine stagione emolumenti per 14 milioni di euro, una cifra che nessun altro club in questo momento potrebbe offrirgli e, dunque, non è disposto a trattare. Alcune fotni vicine alla società avrebbero confermato che Ozil ha già rifiutato un paio di proposte messe sul tavolo da parte del club londinese. Si va, così, verso una guerra fredda da qui a fine anno.

Lo strappo più evidente che qualcosa non funziona tra Ozil e l'Arsenal è rappresentato dai giocatori inseriti per l'Europa League. Il fantasista tedesco è stato tenuto fuori dalla lista per l’Europa League e probabilmente sarà anche out nell'elenco dei 25 calciatori che i Gunners dovranno presentare in modo definitivo per la Premier League. Ozil è in scadenza a fine stagione e al momento rappresenta un vero e proprio peso per i Gunners con la società che nelle ultime ore starebbe spingendo per arrivare a un accordo. Lo stipendio che percepisce è fuori portata per una scelta tecnica che non lo vede più tra i protagonisti.

Un amore durato 7 stagioni, 176 partite e 33 gol che si potrebbe concludere nel peggiore dei modi: risoluzione del contratto immediato, o attesa del mercato di gennaio per cercare di piazzare il giocatore in un altro club. Poco conta, dunque, anche la notizia dei giorni scorsi in cui Mesut Ozil era tornato alle cronache per un gesto di assoluta generosità: davanti al licenziamento della mascotte dell'Arsenal si era fatto avanti pagandone lo stipendio e permettendo al club e ai tifosi di non rinunciare a Gunnersaurus.