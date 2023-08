L’Arsenal mette fuori squadra nove giocatori: sul mercato c’è anche una stella da 80 milioni Arteta ha deciso di usare il pugno duro e di escludere nove giocatori dal suo progetto: l’Arsenal lavora sul mercato in uscita, tra gli indesiderati c’è anche Pepe.

A cura di Ada Cotugno

Entro la fine del mercato l'Arsenal dovrà provare a sistemare tutti gli esuberi. E non sarà affatto una missione facile: Mikel Arteta ha deciso di utilizzare il pugno duro e di mettere fuori squadra nove giocatori, compresi alcuni arrivati a Londra per cifre da capogiro.

La prossima settimana il calciomercato chiuderà anche in Inghilterra e l'intento dei Gunners è quello di sistemare tutti i calciatori finiti ai margini del progetto così da ricavarne circa 100 milioni di euro. In questa sessione estiva la squadra ha fatto grandi investimenti con Declan Rice e Kai Havertz su tutti e per questo la priorità adesso è quella di operare sul mercato in uscita.

I nove esuberi si allenano da parte, non lavorano più con il resto della squadra e ovviamente non saranno chiamati in causa da Arteta per le partite, neanche per la panchina. Tra questi ci sono anche nomi importanti come Folarin Balogun, osservato anche dall'Inter nel corso di questa estate, l'ex Bologna Takehiro Tomiyasu e Nicolas Pepe, grande oggetto misterioso dell'Arsenal.

Negli scorsi anni l'ivoriano era emerso come uno dei più grandi talenti del panorama europeo e nel periodo trascorso al Lille aveva incantato diverse big tra le quali in Napoli: gli azzurri avevano ingaggiato un testa a testa di mercato per l'attaccante che alla fine ha scelto la strada della Premier League.

Il suo cartellino da circa 80 milioni di euro non è stato ripagato con le prestazioni in campo. Lo scorso anno è passato in prestito al Nizza e adesso i Gunners sperano di venderlo a titolo definitivo per mettere fine alla storia. Il suo impatto sulla squadra è stato negativo, tanto che gli inglesi hanno sborsato circa 10.000 euro per ogni minuto che ha trascorso in campo.

Lo scorso anno l'Arsenal ha sfiorato il titolo dopo una lunga lotta con il Manchester City, infallibile nelle ultime giornate di campionato, e anche quest'anno Arteta vorrà riprovarci, sistemando prima la rosa secondo i suoi piani.