Champions League
video suggerito
video suggerito

L’Arsenal lascia l’Atletico Madrid senza acqua dopo gli allenamenti: scoppia il caos in Champions

Una brutta disavventura vissuta dai giocatori dell’Atletico Madrid nello stadio inglese, lasciati senza l’acqua calda: presentato un reclamo formale contro l’Arsenal.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La trasferta dell'Atletico Madrid a Londra è cominciata con i peggiori presagi: dopo aver svolto la rifinitura allo stadio dell'Arsenal i giocatori si sono accorti che non avevano a disposizione l'acqua calda negli spogliatoi per poter fare le docce. Un problema piuttosto importante, dato che avevano svolto tutto l'allenamento sotto la tipica pioggia londinese e con un freddo certamente non piacevole. Per questo Simeone ha presentato un reclamo formale alla UEFA per denunciare la situazione che appare assurda in uno stadio moderno come l'Emirates. Tutta la squadra è ritornata in albergo con i vestiti di allenamento ancora bagnati per potersi cambiare.

La disavventura dell'Atletico Madrid a Londra

La squadra spagnola si è ritrovata davanti a uno spiacevole inconveniente subito dopo la rifinitura svolta all'Emirates il giorno prima della partita di Champions League contro l'Arsenal. Negli spogliatoi non c'era acqua calda per fare le docce, un problema per i giocatori che hanno svolto tutta la sessione sotto la pioggia di Londra: come riporta Marca alle 18:45 hanno riferito il disagio agli inglesi, per poi tornare ad allenarsi per la seconda parte fino alle 19:15, ma mezz'ora non è bastata per ripristinare l'acqua calda e permettere a tutta la squadra di fare le docce all'interno dello stadio.

Immagine

Per questo l'Atletico Madrid è tornato di corsa in hotel e ha presentato alla UEFA un reclamo formale per la situazione in cui si è ritrovato, piuttosto assurda per certi livelli. Non è stata una strategia dell'Arsenal che non sapeva nulla dell'inconveniente ed è riuscito a rimediare soltanto alle 19:25, quando ormai gli spagnoli avevano già lasciato lo stadio. I Gunners si sono ufficialmente scusati per quanto è successo, allontanando l'idea che potesse essere una strategia per destabilizzare la squadra di Simeone prima della partita di Champions League.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atletico Madrid
Calcio
Champions League 2025/26
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
tennis
Paolo Bertolucci: "Sinner non è un calciatore, se si fa male in Davis perde i suoi guadagni"
Perché Jannik ha deciso di rinunciare alla partecipazione con l'Italia, aiutato dal regolamento
Pietrangeli lo stronca: "Spero che durante la Coppa Davis non vada a giocare altrove… Troppi soldi"
L'annuncio è stato dato dal capitano, Volandri, e condiviso dal giocatore: "È stata una scelta difficile"
Quando gioca Sinner contro Altmaier nel torneo ATP a Vienna: data e orario dell'incontro
Jannik Sinner: "Coi soldi del tennis ho avuto meno pressione. Eravamo stretti, non ce l'avrei fatta"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views