L’appello disperato della moglie di Atsu ancora sepolto sotto le macerie: “Il tempo sta per scadere” La moglie conferma che il calciatore Christian Atsu è ancora sotto le macerie del palazzo crollato durante il terremoto che ha devastato Turchia e Siria: la donna fa un disperato appello alle autorità denunciando la mancanza di attrezzature di soccorso per salvare il marito e le altre persone intrappolate ancora vive.

A cura di Michele Mazzeo

Più passa il tempo e più si affievoliscono le speranze di trovare vivo Christian Atsu, il 31enne calciatore ghanese ex Porto, Chelsea e Newcastle rimasto sepolto sotto le macerie dopo il crollo del palazzo in cui si trovava al momento del violentissimo terremoto che ha devastato Turchia e Siria nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Il centrocampista dell'Hatayspor, inizialmente dato per salvato e poi nuovamente dichiarato disperso, si trova dunque insieme a centinaia di persone ancora sotto le macerie del residence di 12 piani in cui alloggiava ad Antiochia.

Le ricerche con l'ausilio di telecamere termiche e le testimonianze di chi ha sentito voci provenire da quell'immenso cumulo di macerie provano che sotto quella apocalittica mole di detriti vi sono delle persone ancora vive. Ovviamente non è possibile stabilire se anche il calciatore sia tra coloro che sono ancora vivi ma il problema è che le grandi difficoltà nei soccorsi a causa della mancanza di attrezzature adeguate stanno facendo diminuire sensibilmente le possibilità che quelle persone possono essere estratte ancora in vita.

A confermarlo è anche Claire Rupio, la moglie di Christian Atsu, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente britannica BBC: "Sanno dov'è l'edificio e stanno facendo del loro meglio per salvare tutti. Sanno che ci sono persone ancora intrappolate sotto le macerie, ma il problema è che non hanno l'attrezzatura necessaria per tirarle fuori. Quindi Christian è ancora disperso e non sappiamo dove sia. Il club stava confermando che era stato trovato ed era vivo e portato in ospedale, e 11 ore dopo i miei figli hanno dovuto sentire dalla radio che ancora non sapevano dove fosse. So che il suo agente è lì e sta facendo del suo meglio per trovarlo. Ovviamente mi porterà le notizie di cui mi posso fidare, se lo vede o gli parla. Tutto è abbastanza confuso" ha infatti rivelato la donna riguardo a qual è lo stato dell'arte delle ricerche che interessano il marito.

La moglie di Atsu ha poi lanciato un disperato appello affinché qualcuno faccia arrivare ad Antiochia quei mezzi di soccorso necessari per provare a salvare quelle persone ancora vive intrappolate sotto le macerie (e tra le quali si augura ovviamente ci sia anche il marito): "Chiedo al club Hatayspor, alle autorità turche e al governo britannico di inviare attrezzature per estrarre le persone dalle macerie, come il mio partner e padre dei miei figli. Prego ancora e credo che sia vivo. Hanno bisogno dell'attrezzatura per tirarli fuori, non possono andare così in profondità senza l'attrezzatura. E il tempo sta per scadere" è stato difatti il grido d'aiuto lanciato da Claire Rupio conscia del fatto che un ulteriore ritardo nelle operazioni di soccorso azzererebbe di fatto le chance che il calciatore e le altre persone bloccate sotto quel palazzo possano essere estratte vive.