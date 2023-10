Lanciano acido sul terreno di gioco del Lens: prato danneggiato a due giorni dal derby Il terreno di gioco del Lens allo stadio Bollaert-Delelis è stato danneggiato. La scorsa notte alcune persone hanno lanciato dell’acido danneggiando in più parti il prato a due giorni dal derby col Lille.

A cura di Fabrizio Rinelli

Domenica alle 17:00 si giocherà il derby del nord di Francia tra Lens e Lille. Un match importante per i padroni di casa reduce dalla sorprendente vittoria in casa contro l'Arsenal in Champions League nella seconda giornata della fase a gironi. Un successo che certifica il livello di crescita esponenziale di squadra e del club. Attualmente il Lens è a 7 punti in classifica in Ligue 1 distante dalle posizioni di vertice occupata per larga parte della scorsa stagione quando ha conteso il titolo al PSG chiudendo a 84 punti il campionato a -1 (85) dai parigini diventati poi campioni di Francia.

La sfida di domenica contro il Lille sarà dunque fondamentale per dare seguito all'ottima prova offerta contro l'Arsenal. Un derby molto sentito che però potrebbe essere messo a serio rischio dall'azione di alcune persone che hanno pensato bene di deturpare il terreno di gioco del Lens. Secondo quanto riferito dalla Francia, nello specifico da RMC Sport, alcune persone sarebbero riuscite a portarsi a ridosso dello stadio lanciando all'interno del rettangolo verde dell'acido che ha bruciato diverse zone del prato in più punti.

Lo stemma del Lens deturpato con alcuni adesivi.

In questo momento sarebbero in corso dei rilievi sul prato per capire la natura del danno. Il rischio è che possa essere messo a repentaglio il regolare svolgimento della partita. Un'ipotesi in questo momento scartata anche se il Lens avrebbe preannunciato di fare denuncia contro ignoti. Inoltre è emerso come siano stati affissi adesivi anti-Lens sono sullo stemma del club fuori allo stadio e nella zona della biglietteria. Motivo per cui il club ha sporto subito denuncia.

Il Lens ha però contestualmente avviato delle indagini avvalendosi anche di prove video, mentre saranno effettuati accertamenti anche per capire la natura della soluzione gettata in campo. La partita tra Lens e Lille non è comunque in pericolo e i giardinieri sono già al lavoro per rimettere tutto a posto. Diversi i tifosi indignati sui social che si auspicano possa rientrare tutto a pochi giorni da una delle serate più belle del club con la vittoria in Champions contro l'Arsenal che rimarrà per sempre nella storia del Lens.