video suggerito

Lamine Yamal incanta la Spagna e il Barcellona con un assist favoloso: è stato già ribattezzato la ‘Lamininha’ Lamine Yamal incanta la Spagna con un assist favoloso contro il Villarreal: la giocata del calciatore del Barcellona è stata già ribattezzato la ‘Lamininha’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lamine Yamal continua a giocare a calcio in maniera favolosa e si candida ad essere il miglior giocatore della Liga 2024-2025 se le sue prestazioni dovessero restare quelle di questa prima parte di stagione. A soli 17 anni, il fortissimo esterno offensivo del Barcellona sta confermando la sua fulminea ascesa nell'élite del calcio mondiale e lo ribadisce ogni volta che scende in campo con prove di grandissima qualità.

Nell'ultima uscita contro il Villarreal, Lamime Yamal non ha segnato ma è stato il miglior giocatore della squadra catalana e ha deliziato il pubblico con tantissime giocate di qualità sopraffina, tra tutte l'assist a Raphinha per il 5-1: al 82′, dalla fascia destra, ha alzato la testa e con un lancio di esterno sinistro ha cambiato gioco per il compagno che si è ritrovato davanti al portiere e ha infilato l'ultimo gol per la squadra di Hansi Flick.

Che cos'è la ‘Lamininha'?

Il colpo fa parte da tempo del repertorio di Lamine Yamal ma da qualche ora in Spagna, così come riportato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, lo hanno ribattezzato ‘Lamininha‘: si tratta di una giocata con la parte d'esterna del piede, in questo caso il sinistro, per lanciare un compagno, fare un cross o calciare anche in porta. Banalmente, è una ‘trivela', ovvero il gesto che ha reso famoso Ricardo Quaresma, che venne soprannominato proprio ‘El trivela'.

Il forte giocatore del Barcellona ha questa giocata nel suo repertorio e quando lo ritiene più consono la sfodera in maniera naturale, facendola sembrare quasi semplice. Il lancio per il compagno di Lamine Yamal è bellissimo dal punto vista estetico ed è utilissimo al compagno, che deve solo battere a rete senza dover controllare o fare altro.

L'assist contro il Villarreal ha stupito gli spettatori dell'estadio La Cerámica ma, ormai, tutti dovremmo essere abituati alle giocate di questo fantastico giocatore.

Lamine Yamal incanta la Spagna e il Barcellona

Dopo le prime 6 partite di Liga e l'esordio in Champions non si può far altro che confermare la crescita esponenziale che questo ragazzo ha avuto negli ultimi mesi e che gli Europei avevano confermato. Al momento, Lamine Yamal ha realizzato 3 gol e 5 assist in 7 partite ufficiali in questa stagione 2024-25.