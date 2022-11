L’allenatore lascia di stucco il giornalista: “Avevo tre desideri, due esauditi, resta mia moglie” L’intervista di Keith Curle diventa virale in Inghilterra con milioni di visualizzazioni: “Mi sono svegliato questa mattina e avevo tre richieste…”.

A cura di Paolo Fiorenza

A 58 anni Keith Curle è un allenatore il cui orizzonte è limitato alle serie inferiori inglesi, dopo aver avuto una ventennale carriera da difensore che lo ha portato anche a vestire la maglia della nazionale dei Tre Leoni, convocato per i campionati Europei del 1992. Nelle ultime ore tuttavia il suo nome è diventato molto popolare Oltremanica, dopo che il video con una sua intervista post partita ha totalizzato milioni di visualizzazioni per una risposta davvero bizzarra che ha lasciato di stucco il suo interlocutore.

Curle siede dallo scorso 18 settembre sulla panchina dell'Hartlepool, subentrato in corsa dopo l'esonero del precedente tecnico della squadra che milita nella League Two, la quarta divisione inglese. Ha dovuto prendere in mano una situazione molto compromessa e sabato scorso è riuscito ad ottenere la seconda vittoria nelle prime 17 partite di questa stagione, battendo con una rete nel finale il Grimsby Town per 2-1.

Keith Curle è reduce dall’esonero all’Oldham, adesso spera di salvare l’Hartlepool

Un successo importante per il club della piccola città portuale del Nord Est, che con questi tre punti si è schiodato dall'ultimo posto in classifica, salendo in penultima posizione appena un punto sopra il fanalino di coda Colchester. Un piccolo passo in avanti che è stato accolto con ovvia soddisfazione da Curle, che peraltro nel dopo gara ha confessato al suo intervistatore che entro fine serata ambiva a fare tripletta quanto a risultati portati a casa.

A suo dire, gliene mancava ancora uno rispetto agli auspici di inizio giornata: "Mi sono svegliato questa mattina e avevo tre richieste. La nostra vittoria, quella del Manchester City (di cui è stato capitano da giocatore e che sabato ha vinto 1-0 a Leicester, ndr), mia moglie in atteggiamento sexy. Finora sono due su tre. Ho due ore di macchina per tornare a casa, mi darò da fare per assicurarmi di fare tripletta".

È seguito un silenzio imbarazzato del giornalista che lo intervistava, rotto dalla risata del tecnico che ha coinvolto anche il suo interlocutore. L'Hartlepool di Curle adesso è atteso sabato prossimo dal match di FA Cup contro il Solihull Moors, prima di rituffarsi il weekend successivo nella League Two alla ricerca di una salvezza che appare laboriosa. L'obiettivo personale di Curle è trasformare l'incarico ad interim ricevuto quasi due mesi fa in un impiego stabile per l'intera stagione.

"I tifosi devono allacciarsi le cinture perché questa stagione sarà un ottovolante – ha ammesso – Ci saranno momenti difficili e colpi di scena. I tifosi, devo dire, hanno fatto la loro parte in maniera massiccia. Il saluto che i giocatori hanno ricevuto alla fine, ed anche io e lo staff, è stato grandioso. Il supporto che si ottiene alla fine di una partita quando hanno visto la loro squadra mettere in campo impegno e applicazione non ha prezzo".