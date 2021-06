Lautaro Martinez resta ancora un oggetto misterioso nell'Inter. L'argentino ha concluso la sua ultima stagione in nerazzurro vincendo il suo primo Scudetto in Italia. Una gioia per lui che aveva anche litigato con Antonio Conte nel corso delle ultime giornate di campionato quando i nerazzurri avevano comunque già matematicamente conquistato il tricolore. In tanti parlavano di Lautaro come uno dei giocatori di lusso sacrificati dalla società per fare cassa e cercare di ristabilire la critica situazione economica che sta vivendo il club in questo momento.

Oltre ad Hakimi, proprio il ‘Toro' sarebbe stato messo nella mini lista dei giocatori per cui l'Inter sarebbe disposta ad ascoltare offerte. Nel corso di un'intervista a ‘Sport', il suo agente, Alejandro Camano ha parlato del futuro del giocatore che in passato è stato anche vicino al Barcellona: "Dobbiamo prima risolvere la situazione con l'Inter – ha detto – A chi non piacerebbe giocare nel Barcellona". Ma a proposito di una possibilità di permanenza in nerazzurro ha detto: "Ci hanno offerto il rinnovo ma per ora abbiamo detto che stiamo bene così"

Una risposta che gela il club nerazzurro che aveva in mente di confermare la coppia d'attacco con Lukaku. Camano ribadisce l'intenzione sua e del giocatore, di voler prima capire bene quale sia il progetto dell'Inter: "Per non ci ha chiamato nessuno da Barcellona e quindi non ci pensiamo – ha aggiunto – Ora però è necessario capire qual è la reale situazione dell'Inter". Come riportato da Sky Sport, l'Inter avrebbe valutato il giocatore 90 milioni di euro, una cifra che Camano ritiene eccessiva: "Esagerati 90 milioni – ha detto – ma mi sembra che l'Inter non parli di cessione".

Sta di fatto che il giocatore in questo momento si trovi in una situazione di stallo. Combattuto dall'idea di avallare la cessione in un altro club in assenza di un progetto tecnico ben preciso da parte dell'Inter ma allo stesso tempo consapevole che una cifra pari a 90 milioni di euro nessun club in questo momento sia disposta a sborsare. Ecco perché attorno al ‘Toro' sembra essersi creata una prigione. Il rinnovo di contratto proposto dall'Inter poi, è stato rifiutato dall'agente e con un accordo in scadenza a giugno 2023, la situazione inizia ad essere preoccupante. Sul giocatore c'è anche l'Atletico Madrid.