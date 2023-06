La Uefa ha punito West Ham e Fiorentina: multe e divieti tra finale e semifinale di Conference La Uefa ha punito West Ham e Fiorentina. Gli inglesi per quanto accaduto in finale di Conference League contro la viola, i toscani invece per l’accensione di fumogeni e il lancio di oggetti contro il Basilea.

A cura di Fabrizio Rinelli

C'era grande attesa per la decisione della Uefa dopo i fatti avvenuti a Praga durante e dopo la finale di Conference League tra West Ham e Fiorentina. Il massimo organo calcistico del calcio europeo alla fine si è pronunciato e nella giornata di oggi ha emesso la propria sentenza. Ci si attendeva il pugno di ferro soprattutto per gli inglesi dopo la bottiglietta lanciata dagli spalti che ha colpito Biraghi spaccandogli la testa. La Uefa ha deciso di sanzionare il club e i tifosi con due turni senza pubblico a partire dal primo impegno ufficiale europeo (in Europa League).

Il secondo turno di squalifica, con la pena sospesa per 2 anni, e divieto di vendita dei biglietti per le gare esterne. Oltre a questo la Uefa ha anche multato la società inglese per una cifra pari a 58mila euro proprio per via dell'episodio che ha visto protagonista proprio Biraghi. Per la Fiorentina invece ammonta a 30 mila euro l'ammenda con in più una partita da giocare senza tifosi in trasferta alla prima gara fuori casa nelle competizioni europee per l’accensione di fumogeni e il lancio di oggetti in occasione della sfida giocata in semifinale di ritorno contro il Basilea. Nessuna sanzione per la finale.

Ceferin premia Biraghi dopo la finale di Conference League.

La Uefa ha dunque sanzionato i due club per due differenti partite. Gli inglesi hanno inoltre subito anche un'altra ammenda pari a per 8.000 euro per via dell'invasione di campo dei sostenitori subito dopo il triplice fischio dell'arbitro alla finale. La Fiorentina dunque ha subito comunque una dura sanzione per via di quanto accaduto contro gli svizzeri in semifinale durante la gara di ritorno giocata il 18 maggio scorso, a Basilea. Ma non è tutto. L’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA ha anche multato la Fiorentina con altri 4.000 euro di multa per condotta impropria della squadra.

Non sono state però solo West Ham e Fiorentina ad essere sanzionate. La Uefa, che ha attenzionato le quattro gare della semifinale e la finale, ha messo nel mirino anche il Basilea per via di quanto accaduto durante la gara di andata al Franchi contro gli svizzeri in semifinale. Il Basilea infatti è stato condannato a 50.000 euro di multa e al divieto di vendita di biglietti ai propri sostenitori per la prima gara europea da giocare in trasferta per l’uso di fumogeni.