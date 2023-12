La Top 11 della Serie A nel 2023: da Sommer a Osimhen, i migliori giocatori del campionato Osimhen e Lautaro le stelle della Serie A del 2023. Nell’anno solare del calcio italiano tra i migliori Di Lorenzo e Dimarco, ma anche Rabiot e Calhanoglu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il 2023 sta finendo ed è il tempo di fare dei bilanci. Bisogna anche di scegliere la top 11 della Serie A basata sull'anno solare. Perché quella della passata stagione è stata già mandata in archivio. Compito non semplice comunque perché si tratta di analizzare due mezze stagioni (la seconda del 2022-2023, e la prima del 2023-2024). Ma ci sono diversi calciatori che da un anno a questa parte sono su livelli altissimi, su tutti Victor Osimhen e Lautaro Martinez.

L'Italia è storicamente la patria dei portieri e anche quelli stranieri quando sbarcano in Serie A fanno un grande upgrade. Provedel, Di Gregorio, Falcone sono da tempo al top. Nella passata stagione uno dei migliori è stato Vicario, ora al Tottenham. Livello alto anche per Szczesny e Maignan. Ma per quanto ha fatto in questa prima parte di campionato 2023-2024 si può eleggere Yann Sommer, portiere dell'Inter che ha già battuto una serie di primati e che ha subito pochissimi gol, come il miglior dell'anno solare 2023 del calcio italiano. Una sfilza di clean sheet mette lo svizzero davanti a tutti.

Difesa di altissimo livello nel 4-3-3. Con sulla fascia destra il capitano del Napoli campione d'Italia Giovanni Di Lorenzo, che ormai da anni gioca in modo eccellente. Coppia di centrali inedita e affidabile come pochi formata dal brasiliano della Juventus Danilo e il coreano Kim, passato in estate al Bayern Monaco. Sulla fascia sinistra invece di diritto Federico Dimarco, preferito a Theo Hernandez. Gli esterni difensivi sono due dei tre italiani nella top 11.

Centrocampo a tre formato da tre calciatori di tre squadre differenti. Non solo per i gol, ma per una sfilza di grandi prestazioni va inserito Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter. Con il turco ci sono lo slovacco Lobotka, perno del Napoli di Spalletti, e il francese Adrien Rabiot della Juventus.

Tridente di altissimo livello. Non si può non inserire Victor Osimhen, capocannoniere dell'ultimo campionato, bomber implacabile, vincitore pure del Pallone d'Oro africano. E non può ovviamente mancare nemmeno Lautaro Martinez. Il Toro di Bahia Blanca ha segnato tanto lo scorso anno ed è il capocannoniere in questo campionato. Nel tridente con loro però non ci sono né Kvaratskhelia, miglior calciatore dell'annata vincente del Napoli, né Leao. Ma Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo che mostra sembra grande continuità.

La top 11 della Serie A del 2023 (4-3-3): Sommer; Di Lorenzo, Danilo, Kim, Dimarco; Calhanoglu, Lobotka, Rabiot; Berardi, Osimhen, Lautaro.