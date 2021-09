La terza maglia del Liverpool, ispirata alla Kop e in onore delle 96 vittime di Hillsborough Il Liverpool ha presentato ufficialmente il terzo ‘kit’ 2021/2022 interamente giallo con bordi a scacchi bianco e rossi. Un chiaro riferimento alle bandiere che da sempre popolano la Kop, la storica curva dei reds, mentre il giallo si rifà agli anni ’80 e alla prima storica vittoria del ’77 in Coppa dei Campioni. Sul colletto il numero ’96’: in ricordo delle vittime della strage di Hillsborough dell’89.

A cura di Alessio Pediglieri

Una maglia che è anche un simbolo e un ricordo di chi perse la vita nella tragedia di Hillsborough oltre a richiamare i valori storici del club inglese attraverso la Kop: così, il Liverpool ha presentato ufficialmente la terza casacca della stagione 2021/2022, quasi interamente gialla e con bordi a scacchi bianco e rossi. Un insieme cromatico e di riferimenti unici che hanno reso subito questa divisa speciale per i tifosi ma anche per tutti gli appassionati di calcio.

Il terzo ‘kit' presentato dal Liverpool per la stagione 2021/22, si è ispirato direttamente al mondo reds, per i bordi a scacchiera. Alla Kop in particolare, la storica curva dei tifosi più caldi di Liverpool, il cui nome deriva da una famosa battaglia di inizio 900, dove hanno sventolato da subito e per anni, bandiere a scacchi rosso bianchi. Che dominarono la scena nella finale di Coppa dei Campioni 1977 all'Olimpico di Roma quando il Liverpool, in tenuta gialla, sfidò e battè il Borussia Monchengladbach.

Giallo, scacchi bianchi e rossi, ma anche una scritta ben precisa posta sul colletto, il numero "96", racchiuso dalle fiamme eterne, a memoria delle vittime della tragedia di Hillsborough. Donne, uomini, bambini che persero la vita nel 1989, a Sheffield in occasione della semifinale di FA Cup tra Liverpool e Notingham Forest, schiacciati nella calca. Furono appunto 96, i morti di quella che ancor oggi è ricordata come la più grande tragedia di tutto il calcio anglosassone.

In realtà, il numero da riportare sarebbe dovuto essere '97' perché ultimamente è stata riconosciuta anche un'ulteriore vittima, Andrew Devine, ma il club non è riuscito a perfezionare in tempo per questa stagione la maglietta, già in stampa. Il Liverpool ha indossato l'ultima maglia di colore giallo durante la stagione 2014-15, dopo aver giocato in diverse occasioni con questo colore già negli anni '80.