La struttura collassa, decine di tifosi feriti: disastro nello stadio del Colo Colo Una giornata di festa conclusa nel peggiore dei modi. Il bilancio dei feriti per adesso non è grave ma la dinamica dell’incidente avvenuto all’Estadio Monumental ‘David Arellano’ è spaventosa.

L’impalcatura dello stadio del Colo Colo collassata sotto il peso dei tifosi.

Almeno una ventina di feriti (nessuno in gravi condizioni, almeno per adesso) ma il numero è destinato a salire nelle prossime ore. Le notizie che arrivano dal Cile sono devastanti per l'incidente avvenuto allo stadio di Colo Colo durante una sessione di allenamento della squadra. L'Estadio Monumental ‘David Arellano' s'è trasformato in una trappola per i tifosi che erano accorsi in massa per sostenere i calciatori in previsione del match di campionato contro l'Universidad Catolica. Sembrava una giornata di festa, è finita nel peggiore dei modi possibili.

Cosa è successo? I video girati direttamente dal settore di tribuna da alcuni spettatori e quelli mandati in onda dalla Tv Sentimiento Popular (account riconducibile al club sudamericano) aiutano a ricostruire la dinamica dell'episodio: una struttura pubblicitaria che sovrastava la porzione di tribuna che accoglie le persone è collassata sia perché sovraccarica di ultrà (dalle immagini si nota come molti di loro abbiano presto posto lì sopra per godere di una migliore visuale) sia per il movimento sussultorio provocato dai salti e dall'euforia delle persone.

Le immagini del disastro riprese dai tifosi che si trovano nel settore di tribuna dove è avvenuto il crollo.

La sezione centrale dell'impalcatura è letteralmente collassata, trascinando i tifosi che si erano arrampicati, molti di quali sono caduti addosso al pubblico sottostante scivolando per quattro metri. Per fortuna non è crollata del tutto, l'impatto dello scheletro in acciaio avrebbe provocato conseguenze più gravi.

La sequenza video è agghiacciante: un attimo prima si odono i cori dei tifosi, un attimo dopo cala il silenzio e si sente solo il rumore sordo del tonfo e delle lamiere che si contorcono. Poi urla e tramestio delle persone che provano a mettersi in salvo. I giocatori di Colo Colo, che in quel momento si trovavano sul rettangolo verde, sono stati immediatamente rimandati negli spogliatoi. Sul prato si sono riversati migliaia di spettatori in fuga e impauriti.

Il disastro avvenuto ricorda un tragico incidente verificatosi nello stesso stadio nel 1993, durante un'amichevole giocata tra Colo Colo e Real Madrid (nel quale giocava la stella cilena, Ivan Zamorano). Anche allora la struttura cedette di schianto ma il bilancio dei feriti fu drammatico: 77 persone furono costrette al ricovero, si registrò anche un morto.