La straordinaria coreografia dei tifosi del Wydad per la morte di Toriyama, il padre di Dragon Ball Straordinario tributo di affetto e che attesta la grandezza del manga Dragon Ball, il cui autore – Akira Toriyama – è scomparso a soli 68 anni lo scorso 1° marzo: i tifosi del club marocchino Wydad gli hanno dedicato una spettacolare coreografia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mondo del calcio non è rimasto asettico di fronte all'improvvisa scomparsa di Akira Toriyama, uno dei più grandi e conosciuti mangaka, autore di Dragon Ball. Così, il club marocchino Wydad ha voluto regalare una scenografia mozzafiato dedicata al mitico manga e al suo creatore in curva, poco prima del match di campionato contro la Union Touarga, poi conclusasi a reti inviolate.

Immagini spettacolari sia dal basso sia grazie ai droni sono state pubblicate nei giorni successivi sui social mostrando la splendida coreografia dei tifosi del Wydad allo Stade El Bachir di Mohammedia, in Marocco prima della 23a giornata del massimo campionato nazionale. In curva è comparsa l'immagine di Goku, il protagonista assoluto del manga, un potentissimo guerriero sayan che ha dedicato la sua intera vita nella difesa della Terra, assieme ai propri amici.

"Dragon Ball", insieme ad altri manga giapponesi, come "Capitan Tsubasa" – conosciuti in Italia con il ben più famoso titolo di Holly e Benji – è di fatto entrato anche nell'immaginario collettivo degli appassionati di calcio. In onda dal lontano 1984, per capire la fama mondiale delle avventure di Goku basti riportare qualche dato ufficiale: Dragon Ball, nella sua versione iniziale cartacea ha raggiunto i 6,53 milioni di vendite settimanali e i suoi volumi hanno totalizzato oltre 160 milioni di copie vendute in Giappone e 260 milioni vendute in tutto il mondo, rendendola di fatto una delle serie manga più vendute di tutti i tempi.

Nessuno stupore, dunque, quando dagli spalti dello stadio del Wydad, l'enorme immagine di Goku ha improvvisamente fatto capolino, entusiasmando i presenti e tutti gli appassionati di calcio e di fumetti del mondo. Con il club marocchino che ha voluto poi replicare anche sui propri profili social la propria "devozione" verso Akira Toriyama, scomparso all'età di 68 anni lo scorso 1° marzo: "Grazie per l'ispirazione, Akira Toriyama, la tua influenza sopravviverà a tutti noi".