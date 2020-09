Marco Rossi a 32 anni è uno dei perni della Reggina che nell'attuale Serie B vorrà tentare il doppio salto in massima serie dopo la promozione dello scorso anno in C. Nella sua carriera conta ben 100 presenze e 3 gol nel massimo campionato di Serie A giocando con le maglie di Parma, Sampdoria, Bari e Siena prima delle esperienza in cadetteria con Modena, lo stesso Parma, Perugia, Varese e in C con Siena e Reggina. Il tutto intervallato da due stagione al Wellington. In Serie A l'abbiamo conosciuto come un difensore ordinato dalla faccia pulita, ma non sempre è riuscito a mantenere la calma che da sempre l'ha contraddistinto.

Infatti, due episodi sono rimasti impressi nella mente dei tifosi e l'hanno reso, al suo malgrado, celebre ai tifosi. Nel 2011 vestiva appunto la maglia del Bari e fu protagonista di due episodi a distanza di poche settimane. Un colpo sul viso da parte di Christian Chivu nella sfida contro l'Inter a febbraio e a marzo da Zlatan Ibrahimovic. Difficile spiegare il perché di tale gesto, anche perché non c'era ancora il Var, ma comunque Rossi divenne celebre come uno dei difensori più bersagliati degli ultimi tempi.

Marco Rossi e due pugni da Chivu e Ibrahimovic

Marco Rossi vuole tornare nuovamente in Serie A con la sua Reggina che nella prima gara del campionato di Serie B, ha pareggiato 1-1 sul campo della Salernitana. Il difensore classe 1987, 33 anni, nato a Parma, è stato protagonista a febbraio del 2011, di un colpo da Christian Chivu nella sfida tra Bari e Inter che a suo dire gli aveva causato tanto dolore: "La botta di Chivu è stata diretta al viso, quindi molto dolorosa". Una sorta di nervosismo immotivato che ha portato il difensore romeno a reagire nel peggior modo possibile.

Un dolore che il 13 marzo dello stesso anno, quindi qualche settimana più tardi, Rossi ha dovuto riassaporare per un vero e proprio pugno ricevuto da Zlatan Ibrahimovic: "Quello di Ibrahimovic è stato un pugno al costato – spiegò tempo fa Rossi – C'era stato un normale contatto di gioco, non so cosa sia successo a Ibra". In quell'occasione lo svedese prese tre giornate di squalifica: "Non sapevo neanche che gli avessero dato 3 giornate – affermò il difensore – Però è un gesto che va fuori dall'ambito calcistico, quindi è giusto punirlo". Se la Reggina dovesse andare in Serie A, Rossi si ritroverebbe contro ancora Ibrahimovic in una sfida contro il Milan…