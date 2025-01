video suggerito

La strana sensazione che dà Beckham in tv: “Fa fatica a muovere i muscoli facciali”. Cosa gli è successo L’ex calciatore inglese è apparso di recente in uno show televisivo e chi lo ha avuto di fronte non ha potuto fare a meno di notare alcuni dettagli: “È in declino, orribile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Cosa è successo a David Beckham? La superstar inglese del football e dello sport, oggi 49enne, ha alimentato curiosità, anche quella più cattiva, per le fattezze del viso. È apparso un po' gonfio, con le gote eccessivamente prominenti rispetto al solito. Giornalisti e conduttori che l'hanno visto molto da vicino si sono accorti che qualcosa non va. Non sembra così vero, naturale.

Facile, facile arrivare alla deduzione: avrà fatto qualche ritocco estetico, almeno questa è la sensazione ricavata dall'ultima apparizione in tv. "È leggermente più gonfio", durante il programma La Sexta è stata la prima impressione ricavata nel vederlo accennare un sorriso, come se gli riuscisse difficile farlo in maniera spontanea e rilassata. L'opinione del presentatore ha trovato sponda nelle riflessioni delle giornaliste, tanto che una di loro s'è lasciata perfino sfuggire "È in declino… orribile".

La condizione più strana che è balzata all'occhio fa riferimento all'espressione ‘plastica' stampata sul viso di Beckham, ospite della NBC. I filtri delle telecamere, le luci possono ingannare e dare, a chi è dall'altra parte dello schermo, una percezione poco reale della persona. Averlo di fronte restituisce altro. "Mi sembra che gli riesca perfino difficile ridere – ha ammesso Angie Cardenas – perché non riesce a muovere bene i muscoli. È un po' strano… magari sarà colpa dell'illuminazione. Anche se la luce non può incidere in quel modo".

Gossip a parte sul possibile intervento estetico a cui s'è sottoposto, c'è anche dell'altro che ha ha attirato l'attenzione: si tratta del dietro le quinte svelato dallo stesso Beckham sulla serie andata in onda su Netflix che ha aperto uno squarcio sulla vita privata. In particolare la reazione della consorte, Victoria, all'opportunità di immergersi per qualche settimana in una sorta di ‘grande fratello'.

"Non è stato semplicissimo convincerla ad accettare, ma secondo me è stata la mia star – ha ammesso l'ex giocatore nel raccontare come ha persuaso la sua dolce metà -. Però ho pensato che questa fosse l'occasione giusta, perché lavora al nostro brand da 18 anni ed è incredibilmente laboriosa. E questa è una cosa che dall'esterno non di vede. Così l'ho convinta a far vedere alle persone cosa fa ogni giorno e cosa comprende la sua attività – ha aggiunto Beckham -. Victoria è una donna molto intelligente e che si dà molto da fare, quindi voglio che la gente lo veda".