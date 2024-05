video suggerito

La storia di Kjell Watjen: prima l’esame di maturità poi la semifinale di Champions con il Borussia L’esame di maturità è una di quelle tappe che non si dimentica mai. Kjell Watjen non potrà dimenticare la giornata di martedì 7 maggio 2024, perché in mattinata ha effettuato la prova di matematica poi è volato a Parigi per Psg-Borussia Dortmund, semifinale di Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nome di Kjell Watjen, finora, non è ancora molto noto. Ma da oggi la sua popolarità è in crescita. Perché questo giovane calciatore del Borussia Dortmund conquista la copertina perché nel giorno della semifinale di Champions con il PSG ha effettuato l'esame di maturità, e dopo la prova ha preso l'aereo ed ha raggiunto i compagni a Parigi.

Chi è Watjen, il classe 2006 del Borussia Dortmund

Kjell Watjen è nato nel febbraio del 2006, ha da poco compiuto 18 anni, è nato in un sobborgo di Dortmund e gioca per il Borussia da quando aveva 9 anni. Dall'Under 10 in su ha vestito tutte le maglie del club giallo-nero e sabato 4 maggio ha fatto il suo esordio in prima squadra in Bundesliga giocando contro l'Augsburg, un esordio bagnato con un assist per Marco Reus, idolo di gioventù, anzi d'infanzia, che proprio nei giorni scorsiha annunciato l'addio al club a fine stagione.

Maturità e semifinale di Champions nello stesso giorno

Watjen ha 18 anni e come molti ragazzi della sua età a quest'età deve effettuare l'esame di maturità. E nella mattina di martedì 7 maggio ha svolto la prova di matematica dell'esame di maturità. Poi, però, invece di tornare a casa per continuare a studiare, è corso in aeroporto dove si è imbarcato su un volo che lo ha portato a Parigi, dove stasera sarà in panchina nella semifinale di ritorno di Champions League tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, che al Parco dei Principi parte dal successo per 1-0 della gara di andata.

Qualcosa di incredibile. Al mattino a scuola per l'esame di maturità, che in genere non si dimentica mai, e alla sera al Parco dei Principi per Psg-Borussia, lì nella città delle luci proverà a raggiungere la finale di Champions League. Il direttore sportivo Sebastian Kehl, ex bandiera del Borussia, parlando di Watjen ha detto: "È stressato a causa degli esami finali di domani. Ma lo porteremo a Parigi e potrà essere lì domani".