Bresciano di nascita ma con le Marche nel cuore. Arturo Lupoli sta scrivendo un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Da stella promessa del calcio italiano, tanto da essere prelevato dall'Arsenal di Wenger, alla Serie D con il Montegiorgio. L'attaccante, classe 1987, dopo le esperienze di Ascoli e Fermana negli ultimi anni, ha deciso di tornare nuovamente nelle Marche dopo un'annata, quella passata, tra le fila della Virtus Verona. Il giocatore ha firmato con il Montegiorgio, squadra che milita in Serie D.

Un esordio per lui nel calcio dilettantistico dopo aver giocato con Parma, Arsenal, Derby County, Fiorentina, Treviso, Norwich, Sheffield, Ascoli, Grosseto, Varese, Honved, ancora Varese, Frosinone, Pisa, Catania, Sudtirol e poi appunto Fermana, Virtus Verona e oggi Montegiorgio. Ben 18 maglie diverse in una sola carriera. Un vero e proprio girovagare in cerca di fortuna nonostante Wenger fosse rimasto folgorato quando, ancora diciassettenne, Lupoli fu acquistato dai Gunners.

Lupoli: dal sogno Arsenal alla Serie D con il Montegiorgio

Il Parma nel 2004, a causa di un crac finanziario, fu costretto a cedere i suoi pezzi più pregiati. Talenti del calibro di Giuseppe Rossi, al Manchester United e Arturo Lupoli, all'Arsenal. Wenger, una volta acquistato, lo fece subito esordire in Carling Cup contro il Manchester City, vedendo in quel biondino bresciano, subito un grande potenziale. Detto fatto, Lupoli scese in campo anche contro l'Everton, sempre in Carling Cup, pochi giorni dopo, realizzando un'incredibile doppietta giocando in coppia con Van Persie. Ma all'Arsenal c'era poco spazio e così da quel momento in poi iniziarono diversi prestiti in Inghilterra tra Derby County, Norwich e Sheffield.

L'esperienza poco fortunata alla Fiorentina e al Treviso, prima di tornare nuovamente in Italia, ma in B e Lega Pro con le maglie di Ascoli, Grosseto, Varese, Frosinone, Pisa, Catania, Sudtirol e poi Fermana e Virtus Verona. Scelte sbagliate e non solo, hanno fatto spegnere subito la luce del talento di questo ragazzo che oggi, a 34 anni, ha deciso di terminare anche l'ultima avventura in Veneto, per ritornare nelle Marche, in cui si era già trovato molto bene durante le esperienze con Ascoli e Fermana, per accettare la proposta del Montegiorgio, in Serie D.

Doppietta con il Montegiorgio a 24 ore dalla firma

Venerdì scorso Arturo Lupoli aveva da poco firmato il suo primo contratto dilettantistico con il Montegiorgio. Neanche il tempo di conoscere allenatore e nuovi compagni di squadra, che il giocatore, una volta convocato per la sfida contro la Matese, decide di regalarsi un altro esordio da sogno. Non c'era Van Persie al suo fianco e neanche il magico pubblico del vecchio Highbury a Londra per incitarlo, ma una squadra dilettantistica in cerca del sogno Lega Pro.

Lupoli decide di fare subito il protagonista, entrando e realizzando la doppietta vincente (prima su rigore) che gli ha fatto dimenticare immediatamente un passato difficile, fatto di delusioni, che ora vuole solo dimenticare a suon di gol in questa sua insolita ma nuova e sicuramente stimolante esperienza calcistica.