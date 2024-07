video suggerito

La stella del Brasile crolla in lacrime: macchia la sua ultima Olimpiade nel peggior modo possibile Dramma sportivo nel torneo olimpico di calcio femminile durante Brasile-Spagna: la leggenda verdeoro, Marta è stata espulsa a fine primo tempo dopo un fallo bruttissimo. Davanti al rosso diretto ha avuto una crisi di pianto in campo: la sua ultima Olimpiade rischia di finire in questo modo, a 38 e dopo una gloriosa carriera. Macchiata nel peggiore dei modi.

A cura di Alessio Pediglieri

La leggenda del calcio brasiliano macchia nel peggiore dei modi la sua ultima Olimpiade: capisce tutto, scoppia a piangere

Il Brasile è stato battuto nel torneo olimpico di calcio femminile perdendo malamente 2-0 contro la Spagna nell'ultimo turno dei proprio Girone. Verdeoro condannate al terzo posto e a rischio eliminazione dai Giochi, in attesa di conoscere i ripescaggi per l'amarezza nazionale che è coincisa con un vero e proprio dramma in campo quando, nei supplementari del primo tempo, Marta ha ricevuto un rosso diretto per una entrata killer. La stella brasiliana è però scoppiata in una crisi di pianto incessante: a 38 anni si tratta del suo ultimo atto olimpico di sempre, il peggiore che abbia mai sognato.

L'entrata killer di Marta, il rosso e le lacrime disperate

Un dramma sportivo e personale si è consumato al sesto minuto del primo tempo sul risultato di 0-0. La leggenda del calcio femminile brasiliano, Marta è stata espulsa per un cartellino rosso diretto dopo un fallo sconsiderato e pericoloso ai danni della spagnola Olga Carmona. Proprio mentre il terzino sinistro spagnolo stava dirigendo la palla verso il basso nel tentativo di passarla alla sua compagna di squadra, Marta si è lanciata in avanti con lo scarpino e i tacchetti alzati, dando l'impressione di colpire Carmona in testa.

Mentre la spagnola crollava a terra in preda al dolore, Marta è stata vista piangere mentre si rialzava dal campo subito consapevole di quanto fatto. L'arbitro Espen Eskas non ha avuto esitazioni e ha mostrato alla leggenda brasiliana il più che meritato cartellino rosso diretto e così Marta è crollata in una crisi di pianto disperata, capendo che la sua avventura olimpica, a 38 anni poteva finire nel modo peggiore possibile, lontanissima da qualsiasi sogno o speranze di gloria.

Chi è Marta, la leggenda del calcio brasiliano femminile

Per la sei volte FIFA World Player of the Year, una delle più grandi star di sempre del calcio, aveva dichiarato che si sarebbe ritirata dalle partite internazionali dopo questo torneo olimpico a 38 anni compiuti, quindi il cartellino rosso potrebbe segnare una fine ignominiosa per la sua brillante carriera in nazionale, dato che la Seleção è terza nel girone e a rischio eliminazione.

Se il Brasile dovesse qualificarsi per i quarti di finale come una delle due migliori terze classificate, Marta salterà comunque la partita per squalifica, quindi l'unica possibilità resterebbe l'approdo ad una storica semifinale olimpica, al momento del tutto impensabile.