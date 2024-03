La squadra ultima in classifica perde pure 6-0 in casa, tifoso scende in campo e striglia tutti Al termine di Darmstadt-Augsburg partita della Bundesliga, un tifoso, probabilmente, un ultras della squadra di casa ha tenuto a rapporto la squadra, ultima in classifica e battuta 6-0 in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Germania è accaduto qualcosa di clamoroso. A una scena incredibile hanno assistito gli spettatori dell'incontro di Bundesliga tra Darmstadt e Augsburg. Un capo ultras della squadra di casa è sceso in campo e al termine dell'incontro ha usato parole fortissime verso i calciatori del Darmstadt, che è stato sconfitto per 6-0 ed è ultimo in classifica. Una lavata di capo clamorosa, con parole fortissime ai calciatori che per oltre un minuto hanno ascoltato il veemente tifoso, che è entrato ed è uscito indisturbato.

Non è certamente una scena nuova in un campo di calcio. Ma in ogni caso non fa piacere vederla. Nell'ultimo turno di Bundesliga il Darmstadt, ultimo con 13 punti, ha incassato un sonoro 6-0 dall'Augsburg, che prima della mezz'ora conduceva già 5-0 (gol dopo un minuto di Tietz, poi Jensen, Demirovic, Vargas e Demirovic; Tietz all'84' rende il punteggio tennistico). Una mazzata totale, anche se la zona salvezza non è lontana. Perché il terzultimo posto, che vale il playout, dista solo quattro punti, e mancano ancora dieci turni alla fine.

Quando l'incontro è terminato allo Stadion am Bollenfalltor i calciatori del Darmstadt invece di recarsi subito negli spogliatoi sono andati sotto la curva, sapevano che non avrebbero ricevuti fiori e applausi, ma forse nemmeno lo sfogo feroce di un capo tifoso che è entrato in campo e ne ha cantate quattro a tutti i calciatori, che muti e allibiti guardavano e ascoltavano delle parole durissime.

Le immagini di quel tifoso sceso dalla curva che in con toni accesi tiene a rapporto la squadra hanno fatto rapidamente il giro del mondo, perché oggettivamente è stato qualcosa di bruttissimo da vivere per i calciatori e da vivere per chi ha assistito a quella scena.