La squadra più vincente d’Italia è la Soccer Trani: numeri impressionanti e progetto innovativo

Soccer Trani da record: 16 vittorie di fila, primato nazionale e un progetto moderno che rilancia la città. Nessuno ha fatto meglio finora in Italia.

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora si può dire che il sole splende forte sulla nuova Soccer Trani. Il progetto calcistico nato solo pochi mesi fa ha già ottenuto un risultato eccezionale in Italia: la squadra che milita nel campionato di Promozione pugliese infatti è l'unica ad aver finora vinto tutte le partite ufficiali disputate in questa stagione. Nessun altro ci è riuscito dalla Serie A in giù. Tra campionato e coppa infatti la formazione allenata da Fabio Moscelli ha collezionato 16 vittorie consecutive.

I numeri da record della Soccer Trani unica sempre vittoriosa in Italia

I biancazzurri sanno solo vincere e stanno dominando il campionato, con 36 punti, 33 gol all’attivo (con una media di quasi 3 reti a match) e solo 3 subiti (solo uno su azione). Ultimo successo, per allungare la striscia vincente, quello contro il San Severo per 2-0, che ha permesso alla Soccer Trani di allungare a più 11 il vantaggio sul San Marco e sul Cosmano.

Il nuovo progetto forte sui social

Forte in campo e innovativa fuori. La Soccer Trani ha deciso di seguire una strada ben definita, con un approccio comunicativo di nuova generazione, sfruttando anche tutte le risorse dei social. Non è un caso tra l'altro che nella rosa ci sia anche Alessandro Colombo, uno dei giocatori della Kings League italiana, con tanto di collaborazioni importanti (quella con Leo Boom su tutte) per cercare di amplificare la visibilità nazionale di questo progetto. Insomma, oltre a una media stagionale di 2000 spettatori a partita, a riaccendere il fuoco della passione calcistica di una città che covava sotto la cenere, il club vanta un notevole seguito anche sul web.

La Soccer Trani festeggia con i suoi tifosi

E non può che essere enorme la soddisfazione per essere riusciti, per ora, a fare meglio di ogni altra squadra italiana, rivelandosi imbattibile. E così Trani, che nella sua storia ha conosciuto anche il prestigio della Serie B, si è ripresa l'attenzione del palcoscenico nazionale. E c'è grande attenzione anche al futuro, grazie a un settore giovanile tra i più importanti di Puglia, con oltre 400 ragazzi coinvolti.

Le parole dei protagonisti della Soccer Trani

Il presidente Luciano Pace ha dichiarato con orgoglio: "Queste 16 vittorie consecutive rappresentano un traguardo straordinario, frutto del lavoro di un gruppo eccezionale, dentro e fuori dal campo. Siamo orgogliosi di ciò che stiamo costruendo, ma il nostro progetto non si ferma qui. Vogliamo continuare a crescere, migliorare e portare sempre più in alto il nome di Trani".

L’esultanza della squadra di Moscelli

Gli obiettivi prestigiosi

Grande orgoglio per il vice-presidente Ignazio Di Lauro: "Ogni settimana frequentano lo stadio più di duemila spettatori. In più, anche in trasferta, i nostri tifosi ci seguono dappertutto. Addirittura, nell’ultima trasferta che era vietata, hanno atteso il pullman allo stadio e c’erano anche i fuochi d’artificio. Quindi è veramente una passione che è tornata a battere nel cuore di tutti i tifosi".

Tutto, sempre guardando avanti: "Direi che il nostro progetto pluriennale non ha l’obiettivo solo di vincere il campionato Promozione quest’anno, ma di riportare il Trani nelle categorie più vicine al blasone di questa città. Tra l’altro, nel 2029 Trani festeggerà cento anni di storia: il calcio tranese compirà cento anni, quindi l’obiettivo è, per quella data, essere sicuramente in una categoria superiore rispetto a questa, ma anche rispetto all’Eccellenza".