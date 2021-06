DAZN trasmetterà le partite di Serie B a partire dal prossimo anno per il triennio 2021-2024. Ad annunciarlo è stata la Lega di Serie B ma anche la stessa DAZN che ha aderito all'offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive della partite valide per il campionato cadetto. La partecipazione si riferisce al pacchetto piattaforme internet/mobile. E così, dopo Sky e Helbiz Media, si aggiunta anche DAZN entro il termine previsto del 15 giugno.

La Lega Serie B, per la cessione dei diritti audiovisivi, è arrivata a un ricavo di 48,5 milioni di euro che potrebbero anche aumentare con i pacchetti riserbate ai diritti in chiaro. Questo nuovo scenario garantisce inoltre nuove e maggiori risorse per i club associati, in un momento contraddistinto dalla grave crisi economica dovuta alla pandemia. E così, dopo le emozioni vissute quest'anno anno con le promozioni dirette in Serie A di Empoli e Salernitana e quella, dopo i playoff, del Venezia, DAZN è pronta a garantire di nuovo al pubblico tutto lo spettacolo della serie cadetta.

Il comunicato ufficiale diramato da DAZN

DAZN si è detto soddisfatta per questo accordo raggiunto con la Lega di Serie B per la trasmissione delle gare del campionato cadetto (non in esclusiva) per i prossimi tre anni. DAZN avrà così modo di proseguire il percorso iniziato nello scorso ciclo con grande soddisfazione e successo da entrambe le parti. "Anche in questo nuovo triennio, dunque, tutte le partite del campionato di Serie BKT, saranno su DAZN che, come di consueto, metterà in campo una squadra di professionisti consolidata che si è già distinta in passato con grandi apprezzamenti da parte dei tifosi – si legge nella nota diramata da DAZN – Alla programmazione completa del Campionato, con playoff e play out, si affiancherà come di consueto Zona Gol con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol". DAZN infatti garantirà la visione di tutte le partite del campionato di Serie B a partire dalla prossima stagione 2021/2022 più le gare relative a playoff e play out.