La Serbia riconsegna alla Juve il miglior Vlahovic della stagione: muscoli e gol, puntando l’Inter Tre gol in due partite, mai in questa stagione Dusan Vlahovic si era dimostrato così prolifico e decisivo. Una rinascita importante con la Serbia in vista della fase più delicata con la Juve: fra una settimana c’è la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

A cura di Alessio Pediglieri

Dusan Vlahovic è stato uno dei principali protagonisti di questa pausa per le Nazionali in vista di Euro 2024. Nelle gare valide per le qualificazioni europee l'attaccante della Juventus ha confermato di aver ritrovato non solo la condizione fisica ma anche – e soprattutto il feeling col gol: tre reti in 180 minuti. Mai in questa stagione così prolifico con questa continuità.

Tre gol consecutivi Vlahovic quest'anno li aveva segnati solamente in una occasione, tra settembre e ottobre quando andò a segno con la nazionale serba in Nations League e poi due volte con la maglia della Juve, una in campionato e una Champions League. Ma in quell'occasione ci vollero tre gare. Prima e dopo, quasi il vuoto in zona gol: un'assenza che la Juve ha pagato spesso e volentieri ma che davanti al tris con la Serbia in sole due uscite, ora attende grandi cose anche in bianconero.

Non fosse che la classifica marcatori in Serie A non lo vedesse a soli 8 gol e 2 assist a quasi tre quarti di stagione, tre gol in due gare non sarebbero una sorpresa per uno degli attaccanti più prolifici e decisivi del nostro campionato negli ultimi anni. Invece, la rete segnata contro la Lituania e le due reti al Montenegro di lunedì sera, hanno piacevolmente stupito per il ritrovato feeling sotto porta. Tre gol in due gare: mai era accaduto nel corso della stagione, tanto più che sono arrivati in poco più di 100 minuti.

Protagonista assoluto con la maglia della propria nazionale, con quella della Juventus è ancora in difficoltà: nelle ultime dieci uscite in bianconero ha trovato la porta avversaria solamente in due occasioni, contro il Friburgo e il Nantes in Europa League. In campionato è rimasto all'asciutto: l'ultima volta che ha segnato in Serie A risale al match contro la Salernitana dello scorso 7 febbraio quando siglò una doppietta, poi 6 gare di assoluta astinenza. Ora, la rinascita in Nazionale, con la conferma che l'aria europea fa benissimo al 23enne di Belgrado, con allegri e la Juve che si attendono per l'ultima parte di stagione un Vlahovic di nuovo decisivo: il banco di prova è alle porte, c'è la trasferta di Verona il 1° aprile, ma soprattutto il derby d'Italia in semifinale di Coppa, contro l'Inter fra una settimana esatta.