La scelta di cuore di Donnarumma: riprende il numero di maglia 99 (come ai tempi del Milan) Una modifica al regolamento della Ligue 1 francese ha permesso al portiere del Paris Saint-Germain di tornare al primo amore. Perché tiene tanto al numero 99? Dietro quella preferenza c’è un motivo strettamente personale.

Il numero 99 sarà di nuovo sulla maglia di Gianluigi Donnarumma. Era la doppia cifra preferita che aveva un significato speciale (ricorda la data di nascita) ai tempi del Milan. Al Paris Saint-Germain era stato costretto ad abbandonare la consuetudine scaramantica perché il regolamento della Ligue 1 francese limitava le scelte dei calciatori.

L'articolo 576 relativo all'associazione/indicazione di numeri e nomi sulle casacche non concedeva margini di scelta al riguardo con 1 (appannaggio di Keylor Navas), 16 (Sergio Rico), 30 (Letellier, poi ceduto a Lionel Messi) e 40 (quale ultima risorsa) riservati esclusivamente ai portieri.

"Gigio" riuscì a prendere il 50 beneficiando di una deroga concessa in via del tutto eccezionale per la situazione in rosa: arrivato in Francia, fu l'8° estremo difensore nel reparto e la Lega acconsentì a uno strappo alla regola.

Un ritorno all'antico per il numero uno della Nazionale italiana (dove adesso ha l'1 dopo il 21 quale tratto distintivo) che è stato reso possibile dalla normativa modificata dalla stessa Ligue 1. Una decisione rivoluzionaria rispetto a quanto accaduto finora.

A partire dalla prossima stagione i giocatori che militano nel campionato francese (partirà il 6 agosto) potranno scegliere senza particolari limitazioni alla loro fantasia il proprio numero tra 1 (che resterà un'esclusiva dei portieri) e 99.

Donnarumma è reduce da una stagione di alti e bassi, con alcuni errori commesse in gare importanti. Sbavature che lo hanno messo al centro di critiche molto severe e altre ancora sopra le righe (a cui ha anche risposto per le rime) per le incertezze mostrate in Champions (contro Benzema del Real Madrid) e con l'Italia (durante i playoff contro la Macedonia del Nord e in Nations League con la Germania).

In Nazionale "Gigio" ha vestito la casacca 21 come agli Europei mentre di recente, in Nations League, ha avuto la numero 1.

Il ct, Roberto Mancini, non gli ha lesinato obiezioni. Lo ha fatto di recente, in occasione di un'intervista rilasciata per i 40 anni della vittoria del Mondiale in Spagna. "Non giocare con molta continuità al Paris Saint-Germain di sicuro non lo ha aiutato – le parole di ‘Mancio', che s'è soffermato anche su un altro aspetto -. Quando sei così giovane momenti in cui si è più affaticati mentalmente capitano".

Il gioco basso e coi piedi ne ha messo in risalto le pecche. "Deve fare maggiore attenzione. Ci sono occasioni, ad esempio contro squadre particolarmente forti come la Germania, in cui non si può".