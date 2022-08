La rovesciata di Messi è stata splendida, ma in Francia c’è chi ha segnato un gol molto più bello Jeremy Livolant ha realizzato un gol favoloso nel match di Ligue 2 tra il Laval e il Guingamp. Il ventiquattrenne giocatore francese è un candidato al Puskas Award.

A cura di Alessio Morra

Leo Messi sabato scorso ha dato l'ennesima prova di avere un talento fuori dal comune. La stagione l'ha iniziata molto bene, è in grande forma e dopo aver fatto gol nella Supercoppa contro il Nantes si è ripetuto nella prima di campionato contro il Clermont. L'ex numero 10 del Barcellona ha segnato in rovesciata, una specialità del suo eterno rivale Cristiano Ronaldo. Ma nel weekend calcistico c'è stato chi ha segnato un gol più bello rispetto a quello di Messi, e onestamente in pochi potevano credere a una cosa del genere.

Clermont-Psg è finita 0 a 5! Un successo netto per la squadra di Galtier, che si è presentato alla grande. Messi ha fatto gol in rovesciata. Ha strappato applausi, pure da parte dei tifosi avversari che non sono rimasti insensibili a quella prodezza.

Poi Leo ne ha fatto pure un altro, doppietta. Messi cercherà di vincere il titolo marcatori, che vuole aggiungere nella sua bacheca, anche se Sotoca di gol ne ha segnati tre ed è al comando dopo la prima giornata.

Gol da favola, però c'è chi ha fatto meglio di lui in Francia nel weekend. Esattamente nella partita di Ligue 2 (la Serie B francese) tra Laval e Guingamp c'è stato un gol superlativo realizzato da Jeremy Livolant, che sul punteggio di 1-1 ha cacciato fuori una prodezza degna dei più grandi campioni.

Il Laval era passato in vantaggio in avvio di partita, i bretoni pareggiano al 55′ e al 74′ passano in vantaggio e realizzano quello che sarà il gol vittoria con il ventiquattrenne Livolant che forse ci prova davvero o forse è stato aiutato dalla dea bendata. Ma fatto sta quello di Livolant è un gol pazzesco.

Il Guingamp batte un calcio di punizione nella metà campo avversaria, il pallone viene respinto e rimbalza perfettamente davanti al giocatore del Guingamp che mostra una tecnica sopraffina calciando al volo da una quarantina di metri. Il portiere del Laval non è stato impeccabile, ma è quasi comprensibile la sorpresa. Livolant festeggia, scappa verso la panchina e viene travolto dai compagni di squadra.

Sui social il gol è diventato virale e in parecchi hanno detto che Livolant ha fatto meglio di Messi e che addirittura questa segnatura può ambire nientemeno che al Puskas Award. Difficile dirlo, ma certamente questo è un gol strepitoso l'account social della FIFA ha postato la prodezza del francese.