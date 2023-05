La rivincita di Insigne: circola un video molto cattivo su di lui, risponde da migliore in campo Lorenzo Insigne è stato il migliore in campo, sfornando due assist, nella vittoria del Toronto per 2-1 sul DC United che ha interrotto la striscia negativa della squadra canadese, che ora è penultima in classifica. E stata la risposta alle polemiche delle scorse ore e ad un video molto cattivo su di lui: “Questo è Insigne”.

A cura di Paolo Fiorenza

La scorsa notte il Toronto è finalmente tornato alla vittoria, interrompendo una striscia negativa in cui aveva ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite. La squadra canadese ha battuto tra le mura amiche il DC United per 2-1, facendo un piccolo passo in avanti nella classifica della Eastern Conference: da ultima che era, adesso è penultima. I playoff sono ancora lontani, ma è un successo che è ossigeno puro per il Toronto dopo le devastanti polemiche delle ore precedenti il match, che avevano portato all'esclusione dalla squadra del ‘ribelle' Bernardeschi (neanche convocato) e fatto scoperchiare il calderone dei veleni dello spogliatoio, con l'altro italiano Lorenzo Insigne ugualmente coinvolto.

Si era detto di una videoconferenza segreta in cui Insigne e Bernardeschi avevano guidato un ‘comitato di crisi', composto anche da altri senatori della squadra, allo scopo di far esonerare il tecnico Bob Bradley, e anche di uno spogliatoio spaccato tra gli stessi calciatori, alcuni dei quali avevano paura di parlare liberamente in presenza del capitano della squadra, Michael Bradley (ex della Roma), figlio del tecnico e comprensibilmente dalla sua parte.

Insomma, c'erano tutti i presupposti perché il Toronto collassasse in campo affogando nei suoi miasmi ed invece è arrivata una risposta importante, in primis proprio da Insigne, unico italiano in campo (oltre a Bernardeschi messo fuori squadra dall'allenatore, il terzino mancino Raoul Petretta è rimasto per l'intero match in panchina).

Il 31enne ex capitano del Napoli – che era al rientro dopo il secondo infortunio stagionale – è stato responsabilizzato dal tecnico dandogli anche qui la fascia di capitano (Michael Bradley è fermo ai box) e ha sfornato i due assist decisivi per i gol di Kerr (su calcio d'angolo) e Thompson, aggiudicandosi a fine partita il premio di migliore in campo del match.

Una bella rivincita per Insigne, sia relativamente alle voci che lo dipingevano come uno dei capi della rivolta contro il tecnico, sia nei confronti di parte dei tifosi del Toronto, che lo hanno bollato come un flop strapagato che finora (nella scorsa stagione chiusa senza playoff e in questo inizio in cui il suo contributo è stato scarso) non ha fatto fare alla squadra canadese l'atteso salto di qualità. Nella tifoseria è ancora vivissimo il ricordo delle gesta di Sebastian Giovinco, che fece vincere il primo storico titolo di Major League al Toronto e lo trascinò in finale di Champions centroamericana: pensavano che Insigne potesse seguirne le orme ed invece il progetto in cui è coinvolto anche l'altro campione d'Europa Bernardeschi non ha mostrato alcuna potenzialità, in un contesto complessivo di squadra abbastanza povero.

Per far capire il tipo di critiche feroci di cui è stato oggetto Insigne, basta vedere un video che circola da qualche giorno che mostra l'ex azzurro per alcuni secondi in campo, completamente avulso dal gioco. "Questo è Insigne per 90 minuti. Non può superare nessun giocatore perché la MLS è solo atletismo. I suoi passaggi e i suoi tocchi sono orrendi. È così scarso e Bernardeschi è il suo gemello", scrive a corredo chi ha postato il filmato. Parole cui fa eco un commento sotto: "Non riusciva a superare gli avversari in Italia o durante gli Europei…". La strada per far cambiare loro idea è lunga, ma intanto un premio di MVP Insigne se lo è portato a casa.