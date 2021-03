Pippo Inzaghi ha conquistato a Torino la vittoria più prestigiosa della sua carriera da allenatore. Il suo Benevento ha espugnato il campo della Juventus grazie al gol di Gaich. Una domenica da incorniciare per Superpippo che nel post-partita ai microfoni di Sky ha esternato tutta la sua soddisfazione rivelando anche un retroscena relativo al discorso da presentare davanti ai microfoni.

Il suo Benevento non vinceva da 11 giornate. Difficile pensare di uscire dall'Allianz Stadium con un risultato positivo, ma non impossibile. Pippo Inzaghi ha vissuto la domenica perfetta conquistando 3 punti pesantissimi in chiave salvezza contro i campioni d'Italia in carica. Nel classico appuntamento dopo il fischio finale, l'ex bomber ha rivelato: "Io mi ero già preparato il discorso in caso di sconfitta, devo essere razionale e scaramantico. L'ambiente aveva perso un po' il senso della realtà, noi no. Forse chiudere il girone di andata a 22 punti ha illuso qualcuno".

Inzaghi dunque si è tolto qualche sassolino, dopo un momento difficile per i tanti risultati negativi che aveva spinto anche la società ad optare per il ritiro. L'allenatore ha sottolineato i meriti del suo gruppo che oggi con questi 3 punti ha fatto un bel balzo in avanti in chiave salvezza soprattutto alla luce dei risultati negativi delle altre concorrenti per la permanenza in Serie A: "Proprio stamattina ho detto ai ragazzi che li ringrazierò a vita per quello che fanno, al di là di quello che succederà. Siamo un gruppo vero, unito. Però, non siamo mai stati negli ultimi tre posti e se ci avessero detto che a questo punto della stagione saremmo stati in questa posizione di classifica lo avremmo sottoscritto tutti. Allenandosi in un certo modo si fanno questi miracoli".