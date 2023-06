La ricchezza sfacciata dei club arabi: l’aereo della squadra sembra un hotel a 5 stelle Le incredibili immagini dell’aereo privato con cui va in trasferta l’Al Hilal, la nuova squadra araba di Ruben Neves e Koulibaly. Nel velivolo lussuosissimo ci sono numerose stanze da letto, una sala da pranzo e perfino un trono d’oro.

A cura di Paolo Fiorenza

Il calcio arabo sta facendo in questi giorni il pieno di acquisti eccellenti dall'Europa, ricoprendo letteralmente d'oro i calciatori che accettano di andare a giocare in un campionato di basso livello come la Saudi Pro League, seguendo così le orme di Cristiano Ronaldo che ha aperto la strada firmando per l'Al Nassr lo scorso 30 dicembre e mettendosi in tasca mezzo miliardo fino al 2025, incluse sponsorizzazioni e quant'altro possa giovare alla causa saudita.

Il suo ex compagno al Real Madrid e attuale Pallone d'Oro, Karim Benzema, è appena approdato all'Al Ittihad (100 milioni all'anno per lui fino al 2026), stesso club scelto da Ngolo Kanté, che ha lasciato il Chelsea per approdare a Gedda venendo ricompensato con 50 milioni all'anno per due stagioni.

È andata appena peggio a Kalidou Koulibaly, anche lui via dai Blues per accasarsi in Arabia: l'ex difensore del Napoli è stato annunciato oggi ufficialmente dall'Al Hilal, dove guadagnerà 30 milioni all'anno. La stessa squadra di Riad ha presentato qualche ora fa Ruben Neves, dopo averlo prelevato per 55 milioni dal Wolverhampton di cui era il pilastro.

Insomma i paperoni sauditi non stanno a contare il centesimo per convincere i campioni a sposare la loro causa (che significa anche contribuire a dare una bella ripulita all'immagine del Paese arabo, oggetto di pesanti critiche sul tema dei diritti umani). Del resto il lusso sfrenato che possono permettersi quei club è dimostrato anche da altre situazioni, come ad esempio gli aerei privati con cui si spostano per andare a giocare in trasferta.

Odion Ighalo – ex bomber del Watford, visto anche in Italia con le maglie di Udinese e Cesena – ha giocato nella scorsa stagione con l'Al Hilal di Ruben Neves e Koulibaly (21 gol in 34 partite per lui) e con un video girato nell'aereo ha dato un'idea del livello di sfarzo assurdo, sfacciato, che ostentano le società saudite e che devono aspettarsi coloro che ci vanno a giocare.

Il velivolo in questione è un Boeing 474-400, del valore di 200 milioni di euro. Dalle immagini del filmato, più che un aereo sembra un hotel a 5 stelle ed ancora questa immagine non esprime appieno il concetto. Ci sono numerose stanze da letto, una sala da pranzo, posti a sedere di gran lusso e perfino un trono d'oro.

L'aereo, di proprietà del principe saudita Al Waleed bin Talal Al Saud, originariamente poteva ospitare 400 passeggeri, ma poi è stato riconvertito con meno posti ma interni più spaziosi. Male non ci si sta, ad occhio…