video suggerito

La reazione di Hummels all’annuncio di Ranieri nuovo allenatore della Roma tradisce la sua sofferenza Mats Hummels con Juric ha giocato appena 23 minuti e dopo l’esonero del tecnico croato ha seguito con molta attenzione le notizie relative al nuovo allenatore della Roma, come ha fatto capire simpaticamente sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mats Hummels, oltre a essere uno dei difensori più forti degli ultimi quindici anni, a livello internzionale, ci sa fare anche sui social. Il post che ha pubblicato nelle ultime ore fa capire in modo assai semplice, con una foto e poche parole, con quanto attenzione lui abbia seguito le vicende riguardanti il nuovo allenatore della Roma. Una scelta attesa e sofferta da parte del tedesco, con il nome di Claudio Ranieri che molto probabilmente soddisfa il difensore, che adesso spera (e forse crede anche) di avere molto più spazio con i giallorossi.

Hummels ha giocato solo 23 minuti con la Roma

Hummels lo scorso primo giugno disputò con il Borussia Dortmund la finale di Champions League. Dopo quella partita diede il secondo addio al Borussia ed è rimasto a lungo sul mercato, il suo nome faceva gola a molti club, in parecchi gli hanno fatto un'offerta, lui alla fine ha detto sì alla Roma. Con i giallorossi, però, fin qui non ha praticamente giocato. Ignorato totalmente da Juric, che gli ha dato spazio, per appena 23 minuti, nella partita con la Fiorentina, la peggiore di questa stagione. I viola vinsero 5-1, Hummels realizzò anche un'autorete. Peggio di così non poteva cominciare.

"Me nelle ultime 72 ore"

Juric lo aveva escluso anche nella gara di Europa League con l'Union SG, fuori per far posto a Cristante (che è un centrocampista) al centro della difesa. Si può pensare che a Hummels probabilmente l'esonero del tecnico croato non sia dispiaciuto troppo, ma altrettanto importante per lui era capire chi sarebbe stato il successore.

Di nomi in questi ultimi giorni ne sono stati fatti tanti: da Mancini a Garcia passando per Allegri, Lampard e Terzic, senza scordare Sarri e Potter. Alla fine è stata scelta la saggezza di Claudio Ranieri, che tornerà per la terza volta sulla panchina dei giallorossi. Forse una scelta gradita dal tedesco, che sul suo profilo Instagram ha postato un'immagine con un'espressione chiara e una frase a corredo ancora più precisa: "Me nelle ultime 72 ore". Insomma, Hummels ha fatto capire di aver atteso in modo trepidante il nome del nuovo allenatore, che forse gli concederà maggiore spazio in futuro.