La reazione dei tifosi del Manchester United all’uscita di Hojlund: solo fischi per la sostituzione Al momento della sostituzione di Hojlund tutti i tifosi del Manchester United hanno cominciato a fischiare: colpa della decisione di ten Hag.

A cura di Ada Cotugno

Old Trafford non è stato esattamente il Teatro dei Sogni per Rasmus Hojlund. Al suo debutto da titolare con il Manchester United l'attaccante danese è stato travolto dal Brighton di Roberto De Zerbi, una lezione di calcio per lui e tutta la squadra.

E pensare che nel primo tempo era riuscito anche a segnare il gol del momentaneo pareggio, annullato dall'arbitro dopo una revisione al VAR. L'urlo è stato strozzato da una posizione di fuorigioco e la gioia anche questa volta è rimandata al prossimo weekend. Dal suo arrivo in Inghilterra Hojlund non è stato particolarmente baciato dalla fortuna, dato che fin qui è rimasto in tribuna a causa di un piccolo infortunio.

Ten Hag non ha avuto modo di conoscerlo a fondo, anche se i tifosi si sono già innamorati di lui, a tal punto da protestare con fischi e schiamazzi al momento del cambio. Al 64′, già sotto di 2-0, l'allenatore ha deciso di dare nuova linfa all'attacco togliendo proprio Hojlund per inserire Martial, uno dei veterani della squadra.

Una mossa che gli è costata l'ira di tutto il pubblico: al momento dell'annuncio della sostituzione tutto lo stadio ha cominciato a fischiare, indispettito dalla scelta di togliere l'ultimo arrivato che non aveva fatto male neanche tra tutte le difficoltà in cui riversa il suo club. Le lamentele arrivate dagli spalti non sono riferite alla prestazione dell'ex Atalanta, come spiegato anche da diversi tifosi sui social, ma solo alla decisione dell'allenatore di toglierlo dal campo.

Il cambio non ha regalato molto allo United che ha comunque perso 3-1 al triplice fischio. Nel post partita ten Hag ha parlato della scelta di togliere il danese dopo l'ora di gioco, senza però soffermarsi sui fischi ricevuti: "Non è pronto per una partita intera e abbiamo molte partite da giocare a breve, quindi dobbiamo costruire la forma fisica".

Anche se il debutto da titolare non gli ha riservato la fine che si aspettava, Hojlund ha già dalla sua parte tutta la tifoseria che spera in una nuova annata magica per risvegliare lo United dal lungo torpore che sembra averlo avvolto anche in questo faticoso avvio di stagione.