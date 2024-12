video suggerito

La punizione di Guardiola per i giocatori del Manchester City: dovranno allenarsi anche a Natale Il Manchester City si allenerà anche la sera di Natale: pugno duro di Guardiola che mette alle strette i suoi giocatori nel momento di massima crisi.

A cura di Ada Cotugno

Il Manchester City non si prenderà neanche una piccola pausa e sarà al centro di allenamento anche oggi. Pep Guardiola non concede nessuno stop ai lavori, neanche del giorno di Natale, perché la sua squadra scenderà in campo nel Boxing Day contro l'Everton. La parola d'ordine è riprendere la marcia dopo un finale di anno disastroso e la prima occasione utile ci sarà proprio il giorno di Santo Stefano.

Per questo motivo la squadra si allenerà al centro sportivo anche la sera di Natale, quando solitamente tutti gli altri club si concedono un girono di pausa per trascorrere del tempo con le proprie famiglie. Guardiola è stato piuttosto netto su questa scelta che non ha incontrato l'entusiasmo dei suoi giocatori.

Il City in campo anche a Natale

È piuttosto inusuale, anche in un campionato che da tradizione gioca a Santo Stefano. Generalmente Natale è un giorno in cui staccare la spina e trascorrere del tempo con i propri cari, ma Guardiola questa volta ha deciso di imporre la sua idea. Nell'ultima conferenza stampa ha annunciato che i suoi giocatori dovranno presentarsi al centro di allenamento stasera, la sera di Natale, per essere pronti in vista alla partita di domani: "Saremo in campo il 24 dicembre e anche a Natale, poi resteremo qui e giocheremo a Santo Stefano. Spero che tutti saranno al centro di allenamento la sera di Natale, perché è nostro dovere".

Negli ultimi anni anche il Manchester City si era fermato il 25 dicembre, come ha ricordando Gundogan rimpiangendo un po' quella condizione. I giocatori non hanno accolto con entusiasmo la decisione di Guardiola che ha scelto di usare il pugno duro per provare a risollevarsi da una situazione difficile che ha portato alla crisi più grande di tutta la sua carriera.