In attesa di recuperare completamente dall'infortunio e tornare in campo con il Monza, Mario Balotelli dedica il suo tempo libero anche ai social. Il centravanti si è intrattenuto con i suoi fan in una diretta social, rispondendo così alle domande più curiose. Tra queste anche quelle relative ai possibili festeggiamenti in caso di promozione della formazione brianzola in Serie A. Balo è pronto a stupire tutti, per una celebrazione un po' particolare.

Cosa farebbe Mario Balotelli in caso di vittoria del campionato di Serie B con il suo Monza? È la domanda che un tifoso ha posto al bomber che ha lanciato su Instagram un botta e risposta con i suoi fan. La risposta non si è fatta attendere dal centravanti, che in caso di promozione dei brianzoli sarebbe pronto a festeggiamenti sfrenati: "Se vinciamo il campionato? Entro in campo in macchina". Un'esultanza dunque in perfetto stilo Balo per quella che sarebbe una vera e propria impresa.

Balotelli che finora ha collezionato 3 presenze con il Monza, impreziosite da un gol sta recuperando la forma migliore dopo i problemi fisici che lo hanno costretto allo stop. Bisognerà capire se Brocchi deciderà di utilizzarlo o meno nella sfida contro il Chievo. Nel frattempo il bomber ha parlato anche del derby di Milano, da doppio ex. In occasione di una diretta Instagram con il fratello Enock, SuperMario ha rivelato di fare il tifo per i rossoneri: "Sarei felice per tutte e due, ma se dovessi scegliere forse direi il Milan per Zlatan Ibrahimovic. Però se lo vincesse l’Inter sarei comunque contento. Ibra-Lukaku? Sono cose che possono succedere, capita che si arrivi allo scontro fisico dopo quello verbale, ma non so i motivi per cui sia successo in Coppa Italia".