La prima mossa di Sergio Conceicao da allenatore del Milan fa saltare i piani della Juventus Sergio Conceicao fa la prima mossa da allenatore del Milan. Al suo arrivo ha imposto alla società il blocco di qualsiasi trattativa su Tomori gelando la Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'era di Sergio Conceicao è appena iniziata e il nuovo allenatore del Milan è già chiamato a giocare diverse sfide importanti. In primis la Supercoppa Italiana che vedrà i rossoneri sfidare proprio la Juventus di suo figlio Francisco. Ma in questo momento in casa Milan c'è ben altro a cui pensare. Ecco perché sin dal primo allenamento Conceicao ha cercato subito di imporre ai suoi giocatori la propria mentalità. Corsa, determinazione e spirito di sacrificio sono alla base della sua idea di calcio. Ma i suoi compiti a quando pare non si sono solo limitati al campo.

Conceicao infatti, secondo quanto riferisce Sky Sport, si è inserito con forza e a gamba tesa anche su alcune dinamiche di mercato che dal 1 gennaio la faranno inevitabilmente da padrona. Su tutte la trattativa che porterebbe Tomori alla Juventus. I bianconeri stanno lavorando proprio su questo fronte per rinforzare la propria retroguardia orfana di Bremer e Cabal e l'affare per il difensore inglese sembrava già arrivata a buon punto. In questo momento però pare proprio che Conceicao abbia fermato tutto.

Questa può essere dunque definita come la prima mossa in assoluto di Conceicao da allenatore del Milan. Il tecnico portoghese evidentemente vuole capire prima alcune cose prima di dare il proprio via libera alle cessioni. Tomori con Fonseca era ormai fuori dal progetto di Paulo che gli preferiva Gabbia al centro della difesa. Proprio per questo era stato pensato dalla dirigenza rossonera di aprire alla possibilità di cessione del giocatore alla Juventus. Fonseca però ha bisogno di tempo e il suo arrivo in panchina ha cambiato anche quella che sembrava una trattativa già arrivata a buon punto.

Tomori pronto a rilanciarsi nel nuovo Milan di Conceicao

Con il cambio in panchina al Milan per ora è stata dunque bloccata la possibile partenza del difensore inglese. Su Tomori c’era stato nei giorni scorsi l’interesse della Juventus e anche di altri club ma l’esonero di Paulo Fonseca che dopo i fatti di Firenze aveva totalmente escluso l'inglese, potrebbe stravolgere tutti i pani. Non è da escludere infatti che l’arrivo in panchina di Sergio Conceiçao possa sancire per Tomori l'inizio di un nuovo percorso nel Milan riprendo un posto da titolare.