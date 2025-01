video suggerito

La prima mossa di Rudi Garcia come nuovo Ct del Belgio, fa un annuncio: “Andrò sicuramente a Napoli” Rudi Garcia ha annunciato il suo ritorno a Napoli in qualità di nuovo Ct del Belgio. Sarà una delle prime città a cui farà visita per recuperare i giocatori usciti dal giro della Nazionale. In questo caso dovrà monitorare e parlare con Lukaku. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Belgio ha scelto Rudi Garcia come nuovo Ct al posto di Domenico Tedesco. Un cambio drastico alla guida tecnica per tentare di rialzare una nazionale che tra gli ultimi impegni ufficiali, compresa la Nations League, aveva avuto un netto calo. Tanti i giocatori scontenti da risollevare e da reintegrare in rosa: su tutti Kevin De Bruyne, ma anche Thibaut Courtois e Romelu Lukaku. Il belga aveva saltato diversi impegni della nazionale dopo il suo approdo al Napoli per poter recuperare al meglio la forma fisica avendo saltato gran parte della preparazione atletica.

Il Belgio spera di averlo ora a disposizione sempre e Rudi Garcia a tal proposito ha fatto un annuncio durante la sua conferenza stampa di presentazione. “Andrò sicuramente a Madrid (per Thibaut Courtois), a Manchester (per Kevin De Bruyne) e a Napoli (per Romelu Lukaku) per parlare con i giocatori che possono fare di noi un grande Paese". Un ritorno in Campania per l'ormai ex allenatore degli azzurri protagonista di una stagione, quella passata, totalmente storta per i partenopei che dopo il tecnico francese si sono poi affidati a Walter Mazzari e infine a Calzona.

Tornerà allo stadio Maradona, oppure a Castelvolturno. Rudi Garcia conosce benissimo quei posti e lì potrà visionare e anche parlare da vicino con Lukaku per capire se potrà o meno contare su di lei con la nazionale del Belgio. Un'emozione tornare nuovamente in quel contesto, in quel Napoli con cui però qualcosa è andato storto a giudicare dai risultati. Ora per Garcia però si apre un nuovo capitolo, quello della Nazionale, assolutamente una novità per un allenatore come lui che è stato sempre alla guida dei club in diverse panchine d'Europa e del mondo.

I primi impegni di Garcia da Ct del Belgio

Garcia ha firmato un contratto fino alla fine della Coppa del Mondo del 2026. È stato nominato per sostituire Domenico Tedesco, licenziato la scorsa settimana dopo non essere riuscito a rilanciare la squadra durante il suo mandato relativamente breve. La prima partita di Garcia nel suo nuovo incarico sarà a marzo contro l'Ucraina nei playoff della Nations League, con l'obiettivo di mantenere i Red Devils in Lega A. Il Belgio inizierà poi le qualificazioni per la Coppa del Mondo a giugno e qui il Belgio si augura davvero di non avere alcun intoppo nel suo cammino.