video suggerito

La Premier League inizia con l’infortunio horror di Danilo: cade male e la gamba gli cede Nei primi minuti di Nottingham Forest-Bournemouth, partita della 1ª giornata della Premier League, ha riportato un serissimo infortunio il centrocampista brasiliano Danilo, che ha avuto bisogno di soccorsi importanti prima di uscire dal campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

247 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Premier League è iniziata nel modo peggior possibile per il calciatore brasiliano del Nottingham Forest Danilo che ha riportato un infortunio serissimo alla gamba. In Inghilterra i media parlano di un infortunio horror. Il protocollo in atto nel campionato inglese ha portato addirittura il calciatore nascosto tra i teloni, mentre i medici della sua squadra lo stabilizzavano prima di portarlo fuori dal campo.

Danilo si è infortunato in Nottingham Forest-Bournemouth

Era l'ottavo minuto di gioco quando Danilo in contrasto con Antoine Semenyo del Bournemouth è caduto in modo orribile sul terreno del City Ground. L'atterraggio è stato sfortunato. Danilo è finito malamente sul terreno di gioco, il dolore è stato subito lancinante. Il brasiliano è stato soccorso e sostenuto dai compagni di squadra che hanno capito rapidamente che l'accaduto era grave, lo hanno sostenuto prima dell'arrivo dello staff medico, che ha deciso di ricorrere ai teloni. Sintomo evidente che qualcosa di grosso è accaduto. Colpiti e non poco anche i calciatori della squadra avversaria che erano lì nei pressi della linea del centrocampo.

La partita è rimasta sospesa per otto minuti. La gara è poi ripresa e all'intervallo il Nottingham Forest è in vantaggio, grazie al gol di Wood. Fare diagnosi è impossibile. Nella tv inglese hanno parlato di infortunio horror e le prime informazioni parlano di una possibile frattura alla gamba sinistra per Danilo, centrocampista brasiliano di 23 anni, uno dei punti di forza del Nottingham Forest, storico club inglese che per il terzo anno di fila è in Premier League.