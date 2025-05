video suggerito

La pazza scommessa vincente sulla storica vittoria in FA Cup del Crystal Palace: giocata assurda Una scommessa ai limiti dell’assurdo ha permesso ad un appassionato di vincere quasi 8 mila euro giocandone solo 6. Una combinazione di 7 risultati tra cui l’impronosticabile successo in finale di FA Cup del Crystal Palace sul Manchester City. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittoria epocale del Crystal Palace sul Manchester City nella finale di FA Cup non solo ha riscritto la storia del club londinese ma anche fatto la felicità di uno scommettitore che ha trovato la giocata perfetta che gli ha sfruttato migliaia di euro con la semplice giocata di poco superiore ai 5 euro, inserendo la partita in una serie a dir poco assurda di risultati tutt'altro che scontati.

La folle giocata: 6 euro giocati, quasi 8 mila vinti

La scommessa vincente è stata pubblicata dal tifoso rimasto anonimo sui social media attraverso uno screenshot della sua giocata in cui aveva puntato circa 6 euro per riuscirne a conquistare quasi 8 mila. Una serie di combinazione di risultati a dir poco difficili da intuire perché insieme alla straordinaria vittoria del Palace in FA Cup contro il favoritissimo Manchester City, sono state indovinate le vittorie di squadre di altri campionati, in un mix che è diventato tanto assurdo quanto esplosivo: il successo dell'Osasuna, del Charlton e poi con quello del Athletic Club, del Barcellona e del Livingston, combinati con il pareggio tra Rayo Vallecano e Real Betis. Tutto incredibilmente si è allineato al 90′.

La storica vittoria del Crystal Palace: "Se la rigiochi altre 10 volte non la vinci più"

Una scommessa che non ha lasciato indifferenti appassionati del betting, curiosi e tifosi che hanno intuito la geniale combinazione dell'anonimo vincitore di un pronostico "impronosticabile". Perché proprio il successo del Palace è stato quello più eclatante e maggiormente difficile da intuire alla vigilia. Per ammissione degli stessi protagonisti della vittoria sul City: "Se giochi questa partita 10 volte, la vinciamo una volta, ed è successo oggi" ha ammesso senza modestia uno stupefatto Oliver Glasner, allenatore del Crystal. "Abbiamo segnato la prima volta che eravamo nella loro metà campo e poi abbiamo difeso con ogni singola fase del corpo, con un portiere fantastico, una grande mentalità e un'ottima coesione. Sono davvero orgoglioso della squadra e dello staff: congratulazioni, tutto il merito va a loro".