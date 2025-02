video suggerito

La partita di Arnautovic dura il tempo di un gol: sostituito da Inzaghi dopo neanche un'ora di gioco Marko Arnautovic diventa eroe per una notte dopo il gol decisivo per la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina ma l'ennesimo infortunio rovina tutto. La sua partita dura meno di un'ora.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marko Arnautovic è entrato in campo per segnare forse il gol più importante per l'Inter in un momento non certo facile per i nerazzurri. La rete dell'austriaco vale infatti tre punti pesantissimi per la squadra di Simone Inzaghi che si porta a -1 dalla vetta della classifica occupata dal Napoli di Conte. L'ex attaccante del Bologna però ha vissuto una serata piuttosto strana. Arnautovic è rimasto ancora fuori dagli undici titolari che hanno affrontato la Fiorentina ma poi dopo soli 28 minuti di gioco Inzaghi l'ha richiamato per farlo entrare in campo.

Motivo? Thuram ha avuto un piccolo problema fisico da valutare che ha costretto l'allenatore al cambio. L'austriaco entra praticamente senza aver fatto riscaldamento ma riesce a dialogare lo stesso al meglio con Lautaro senza risparmiarsi. L'intervallo gli servirà per riscaldarsi al meglio e rientrare sul terreno di gioco calco e pronto per affrontare i secondi 45 minuti. Ma al minuto 77 Simone Inzaghi è costretto a sostituire anche lui per via di un problema fisico. Il giocatore infatti ha avuto un guaio agli adduttori e lascia il posto a Taremi dopo neanche un'ora di gioco.

Arnautovic scuro in volto dopo l'uscita dal campo.

E pensare che Arnautovic è riuscito a segnare il gol decisivo. Cross piuttosto lento di Carlos Augusto ma l'austriaco riesce a prendere il tempo, stacca altissimo e batte De Gea di testa. È la rete che fa esplodere San Siro anche se poco dopo quella felicità si tramuta in tristezza per via di quel fastidio. Arnautovic esce scuro in volto, nervoso. Simone Inzaghi gli va incontro per cercare di capire dal giocatore cosa fosse accaduto. Arnautovic non guarda nemmeno negli occhi il proprio allenatore andando dritto verso la panchina col capo basso.

Inzaghi senza Thuram e Arnautovic in attacco

È l'ennesima resa dell'austriaco falcidiato dagli infortuni sin dal suo arrivo all'Inter lo scorso anno con quel brutto infortunio di Empoli. Ma più di tutto il suo stop costringe Inzaghi a rivedere un po' la situazione in fase offensiva. Oltre all'ex Bologna infatti la partita con la Fiorentina ha privato Inzaghi anche di Thuram uscito proprio per dare spazio ad Arnautovic dopo un infortunio in campo. Le due prossime settimane di respiro dei nerazzurri serviranno all'Inter e a Inzaghi di respirare e recuperare in vista della fase calda della stagione.